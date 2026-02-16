EEUU: Obama obligado a aclarar sobre los extraterrestres

"Son reales, pero no los he visto", respondió al presentador de podcast estadounidense Brian Tyler Cohen durante una entrevista el fin de semana. Sin embargo, añadió: "No están retenidos en el Área 51. No existe ninguna instalación subterránea, a menos que haya una conspiración masiva que se lo haya ocultado al presidente de Estados Unidos".

Obama explicó ahora que sus comentarios se ajustaban al "espíritu de interrogatorio rápido", añadiendo que, estadísticamente, la probabilidad de que exista vida en el universo es alta, pero que durante su presidencia no había visto "ninguna evidencia" de contacto con extraterrestres.

La respuesta del expresidente al presentador fue recogida por varios medios de comunicación y atrajo considerable atención en las redes, lo que le impulsó a publicar una aclaración en su cuenta oficial de Instagram.

"Intentaba mantener el espíritu de un intercambio breve, pero como esto ha llamado la atención, permítanme aclararlo", escribió en el pie de foto que acompaña al video del podcast.

"Estadísticamente, el universo es tan vasto que es probable que exista vida ahí fuera. Pero las distancias entre los sistemas solares son tan grandes que las probabilidades de que nos visiten extraterrestres son bajas, y durante mi presidencia, no he visto ninguna evidencia de que hayan contactado con nosotros. En serio!", apuntó. En Instagram, Obama declaró que sus comentarios no se basaban en evidencias que hubiera visto sobre la existencia de extraterrestres, sino en una suposición basada en la probabilidad. Esta aclaración probablemente suponga un duro golpe para quienes creían que finalmente teníamos la confirmación de que no estábamos solos en el universo, sino que es una confirmación completamente lógica.

Después de todo, se cree que el radio del universo observable es de unos 46.500 millones de años luz, y se estima que el universo real es unas 250 veces más grande que el universo observable. Mientras tanto, la NASA estima que solo el cinco por ciento del universo está compuesto de materia ordinaria.

A eso se suma el hecho de que los humanos aún no han viajado más allá de la Luna. Queda bastante claro: lo más probable es que los extraterrestres existan, pero aún no los hemos encontrado. Esta parece ser la creencia personal de Obama.

(ANSA).