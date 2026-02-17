EEUU: Obama y Trump homenajean a Jesse Jackson

Obama recordó a Jackson como un "precursor" cuya trayectoria hizo posible su propia llegada a la Casa Blanca. "Michelle y yo crecimos sobre sus hombros", afirmó el exmandatario, subrayando que la candidatura presidencial de Jackson en los años 80 abrió el camino a su histórica elección en 2008 como primer presidente negro de Estados Unidos.

Trump, por su parte, evocó su relación personal con el pastor baptista y elogió su personalidad y su cercanía con la gente. "Era un buen hombre, con mucha personalidad, garra e inteligencia de la calle. Era muy sociable, una persona que realmente amaba a la gente", escribió el mandatario en su red Truth, añadiendo que lo conocía "mucho antes" de llegar a la Casa Blanca y que "siempre fue un placer trabajar con Jesse".

Las declaraciones coinciden con un momento de revisión pública del legado de Jackson, considerado una de las figuras más influyentes del movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos durante la segunda mitad del siglo XX.

Jesse Jackson, pastor baptista y estrecho colaborador de Martin Luther King Jr. en la década de 1960, participó activamente en campañas contra la segregación racial y en iniciativas de registro electoral destinadas a aumentar la participación política de los afroestadounidenses.

Tras el asesinato de King en 1968, Jackson emergió como uno de los líderes nacionales del movimiento y fundó Operation PUSH, organización centrada en la igualdad económica, el acceso al empleo y la inclusión social de las minorías.

Posteriormente impulsó la Rainbow Coalition, una alianza política y social que buscó unir a minorías étnicas, sindicatos, agricultores, estudiantes y sectores progresistas en torno a una agenda de justicia social y representación política.

Jackson fue además el primer afroamericano con aspiraciones presidenciales reales dentro del Partido Demócrata, compitiendo en las primarias de 1984 y 1988, campañas consideradas históricas por ampliar el electorado minoritario y abrir el camino a futuras candidaturas afroamericanas.

Además de su actividad política interna, Jackson desempeñó un rol relevante en mediaciones internacionales y gestiones diplomáticas informales, participando en negociaciones para la liberación de ciudadanos estadounidenses detenidos en conflictos en Medio Oriente, África y América Latina.

En el ámbito económico promovió campañas de inclusión corporativa destinadas a incrementar la contratación de minorías y su acceso a contratos públicos, una estrategia que influyó en posteriores políticas de diversidad empresarial en Estados Unidos.

Desde que anunció en 2017 su diagnóstico de enfermedad de Parkinson, Jackson redujo su actividad pública, aunque continuó siendo una figura simbólica del activismo por los derechos civiles y la igualdad racial.

El reconocimiento simultáneo de Obama y Trump refleja el peso transversal de su legado en la política estadounidense, donde su figura es considerada un puente entre el movimiento histórico por los derechos civiles y las transformaciones contemporáneas del sistema político. (ANSA).