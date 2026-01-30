EEUU: Obispos piden a Trump mantener protección migratoria para haitianos

Según informó Vatican News, los obispos expresaron preocupación por la decisión de retirar el programa al considerar que el país caribeño ya no cumple los requisitos para acceder a ese beneficio migratorio.

En una declaración firmada por el obispo de Victoria (Texas), Brendan John Cahill, presidente del Comité de Migraciones, y por el obispo maronita de Our Lady of Lebanon de Los Ángeles, Abdallah Elias Zaidan, presidente del Comité de Justicia y Paz Internacional, se advierte que la medida afectaría a más de 300.000 haitianos que viven en Estados Unidos y que podrían perder su estatus legal y autorización de trabajo.

"Actualmente no existe ninguna posibilidad realista de un retorno seguro y ordenado a Haití", señalaron los prelados, quienes sostuvieron que las condiciones actuales en el país caribeño continúan justificando la vigencia del TPS.

Los obispos exhortaron a la administración estadounidense a extender el programa y mantener lo que definieron como una ayuda vital para las comunidades afectadas (ANSA).