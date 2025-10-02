EE.UU. ofrece comprar participaciones en empresas australianas de minerales críticos

Por Melanie Burton

MELBOURNE, 2 oct (Reuters) -

El Gobierno de Estados Unidos se ha ofrecido a comprar participaciones en empresas australianas de minerales críticos como parte de un paquete de financiación para ampliar su suministro y reducir su dependencia de China, según dijeron ejecutivos recién llegados de Washington.

El impulso forma parte de un plan para establecer cadenas de suministro de minerales alternativas después de que China, el productor dominante de la mayoría de los minerales críticos, respondiera a los aranceles estadounidenses restringiendo las exportaciones de tierras raras e imanes permanentes relacionados, lo que afectó a los fabricantes de automóviles estadounidenses y europeos.

Los minerales críticos incluyen el litio, el cobalto y las tierras raras, que son esenciales para las tecnologías utilizadas en diversos sectores, como las energías limpias, los semiconductores y las armas.

Los representantes del Gobierno de EEUU estaban "diciendo a las empresas, 'vengan a nosotros con una propuesta y nosotros la evaluaremos e intentaremos que funcione a través de los diversos canales de financiación y programas que tenemos a nuestra disposición'", dijo a Reuters Andrew Worland, consejero delegado de International Graphite, que está construyendo una mina y una planta de procesamiento en Australia Occidental.

Worland formaba parte de una delegación australiana de 15 empresas de minerales críticos que visitó Washington y Nueva York el mes pasado para reunirse con altos responsables del Gobierno. Entre los responsables con los que se reunieron se encontraban el exejecutivo minero David Copley, que dirige una oficina en el Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos centrada en el fortalecimiento de las cadenas de suministro, y Joshua Kroon, subsecretario adjunto para minerales y metales críticos en la Administración de Comercio Internacional, dijo Worland.

Las vías de financiación podrían incluir la deuda tradicional, modelos de deuda y capital, que sería la financiación de la deuda con un "incentivo de capital", y también, donde Estados Unidos potencialmente podría pagar por adelantado el suministro para añadir a una reserva de defensa, Worland dijo, diciendo que la atención se centró en conseguir proyectos listos para 2027.

La Casa Blanca no respondió inmediatamente a una petición de comentarios sobre las conversaciones con las empresas australianas.

El Gobierno estadounidense ya ha tomado participaciones en empresas de minerales críticos que cotizan en bolsa. El martes, Reuters informó de que el Departamento de Energía de Estados Unidos adquirirá una participación del 5% en Lithium Americas y otra participación del 5% en la empresa conjunta de la mina de litio de Thacker Pass con General Motors.

(Información de Melanie Burton; información adicional de Jarrett Renshaw; edición de Christian Schmollinger; edición en español de Paula Villalba)