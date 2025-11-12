EE.UU. ofrece recompensa por información sobre ataque a helicóptero en Colombia

La embajada de Estados Unidos en Colombia ofreció el miércoles una recompensa de hasta US$5.000.000 por información sobre un ataque con dron a un helicóptero de fabricación estadounidense que mató a 13 miembros de la policía nacional en agosto.

"¿Tiene información sobre el atentado del 21 de agosto vinculado al frente 36 del EMBF, de las disidencias de las FARC-EP?", dice la embajada en un mensaje publicado en la red social X.

Ese mismo día, en diferentes episodios de violencia armada, se produjeron 19 muertes en el país.

El gobierno colombiano responsabilizó entonces a la mayor disidencia de las FARC, conocida como Estado Mayor Central (EMC), al mando de alias "Iván Mordisco".

La publicación de la embajada menciona que el helicóptero de fabricación estadounidense derribado, de tipo Blackhawk UH-60, participaba en operaciones de erradicación de hoja de coca -base de la cocaína- en la región del Bajo Cauca, departamento de Antioquia (noroeste).

La legación diplomática estadounidense no suele dar anuncios de recompensas por miembros de las guerrillas o por información sobre ataques a la fuerza pública en el país sudamericano.

"Su informe puede hacerle elegible por una recompensa y reubicación", agrega la embajada estadounidense.

El ministro de Defensa colombiano, Pedro Sánchez, indicó en la red X que las recompensas han sido efectivas en el pasado.

El martes, el gobierno de Colombia había anunciado la muerte de 19 integrantes de las disidencias al mando de "Mordisco" en zona rural de Calamar, departamento de Guaviare (sureste), en el mayor bombardeo a ese grupo desde el inicio del gobierno del izquierdista Gustavo Petro en 2022.

El mismo día, Petro ordenó "suspender" el intercambio de inteligencia con agencias de seguridad de Washington, como respuesta a bombardeos estadounidenses contra supuestas lanchas narcotraficantes en el Caribe y el Pacífico.

cjc/mr