EEUU ofrece un nuevo formato de conversaciones que incluya a Rusia y Ucrania, dice Zelenski

KIEV, 20 dic (Reuters) - Estados Unidos ofreció un posible nuevo formato para las conversaciones de paz entre Ucrania y Rusia, con la participación de enviados estadounidenses y posiblemente europeos, dijo el sábado el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski.

Kiev decidirá el formato una vez que esté claro si las conversaciones bilaterales con los negociadores estadounidenses que se reanudaron el viernes son positivas, dijo Zelenski, añadiendo que planeaba tratar el asunto con el jefe de la delegación ucraniana, Rustem Umerov.

En declaraciones a los periodistas en Kiev, no entró en detalles sobre qué tipo de formato había propuesto la administración del presidente Donald Trump.

"Estados Unidos dijo que tendría una reunión separada con representantes de Rusia. Y propusieron el siguiente formato, según tengo entendido: Ucrania, Estados Unidos, Rusia y, dado que hay representantes de Europa allí, probablemente Europa también", dijo Zelenski.

Los negociadores estadounidenses tenían previsto reunirse con funcionarios rusos en Florida el sábado.

Ucrania y Rusia no han negociado cara a cara desde julio, pero la diplomacia respaldada por Estados Unidos para poner fin a la guerra de casi cuatro años en Ucrania se ha intensificado en las últimas semanas.

Representantes ucranianos y europeos mantuvieron el viernes una ronda de conversaciones con sus homólogos estadounidenses en Estados Unidos y acordaron reanudar pronto los contactos, según Umerov. (Reporte de Yuliia Dysa; Editado en Español por Ricardo Figueroa)