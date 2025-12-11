EEUU ofrece una "zona franca" en el este si Ucrania cede el Donbás, dice Zelenski

KIEV, 11 dic (Reuters) - Ucrania presentó a Estados Unidos un marco revisado de 20 puntos para poner fin a su guerra con Rusia, dijo el jueves el presidente Volodímir Zelenski, que agregó que la cuestión de ceder territorio sigue siendo un importante punto de fricción en las negociaciones.

En declaraciones a periodistas en Kiev, Zelenski dijo que Washington está ofreciendo como compromiso crear una "zona económica libre" en las partes controladas por Ucrania del este de Donbás, que Rusia ha exigido que Ucrania ceda.

"Lo ven como que las tropas ucranianas se retiran de la región de Donetsk, y el compromiso es supuestamente que las tropas rusas no entrarán en esta parte de la región de Donetsk. No saben quién gobernará el territorio", dijo, y añadió que Rusia se refiere a él como una "zona desmilitarizada". Sin embargo, Zelenski dijo que no hay aún un entendimiento común sobre la cuestión territorial y que los ucranianos deberían votar sobre cualquier concesión territorial en un referéndum.

Kiev, en la última ronda de frenética diplomacia itinerante, intenta moderar un plan de 28 puntos respaldado por Estados Unidos cuya versión original se consideró demasiado favorable a Moscú. Zelenski añadió que la retirada de Rusia de las franjas de tierra de las regiones nororientales de Járkov y Sumy, así como de la región sudoriental de Dnipropetrovsk, formaba parte de las conversaciones. Las líneas de contacto en las regiones meridionales parcialmente ocupadas de Zaporiyia y Jersón se congelarían donde están, añadió. Estados Unidos también ofreció un posible Gobierno conjunto de la central nuclear de Zaporiyia, la mayor instalación de este tipo en Europa y actualmente ocupada por Rusia, que quiere mantenerla bajo su control. Ucrania está sometida a una creciente presión estadounidense para que llegue rápidamente a un acuerdo con Rusia, que en los últimos meses ha intensificado sus avances en la línea del frente y ha reanudado los ataques masivos contra las infraestructuras energéticas ucranianas.

Zelenski, tras los reportes de que el presidente Donald Trump había fijado un plazo de Navidad para que Ucrania acepte la propuesta de paz, dijo que Washington no había dado a Kiev un plazo estricto. (Información de Ron Popeski y Oleksandr Kozhukhar; edición de Bill Berkrot y Nia Williams; edición en español de Jorge Ollero Castela)