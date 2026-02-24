EEUU ofrecerá por primera vez servicios de expedición de pasaportes en asentamientos de Cisjordania

*

Por Rami Ayyub

JERUSALÉN, 24 feb (Reuters) - Estados Unidos brindará servicios de expedición de pasaportes "in situ" esta semana en un asentamiento de Cisjordania, en la primera vez que funcionarios consulares estadounidenses ofrecen este tipo de servicios a colonos en el territorio ocupado, dijeron el martes fuentes oficiales norteamericanas.

La mayor parte del mundo considera que los asentamientos israelíes en Cisjordania son ilegales según el derecho internacional relativo a las ocupaciones militares. Israel niega que los asentamientos sean ilegales y muchos miembros de la derecha israelí abogan por la anexión de Cisjordania.

Los palestinos llevan mucho tiempo reclamando Cisjordania para crear un futuro Estado independiente, junto con Gaza y Jerusalén Oriental.

Este mes, el gabinete de derecha del primer ministro Benjamin Netanyahu aprobó medidas que facilitan a los colonos la apropiación de tierras palestinas.

El presidente estadounidense, Donald Trump, firme partidario de Israel, ha declarado que se opone a la anexión israelí de Cisjordania.

Sin embargo, su administración no ha tomado ninguna medida para detener la actividad de los asentamientos, que grupos de derechos humanos dicen que ha aumentado desde que asumió el cargo el año pasado.

En una publicación en X, la embajada de Estados Unidos en Jerusalén afirmó que, como parte de los esfuerzos por llegar a todos los estadounidenses en el extranjero, "los funcionarios consulares prestarán servicios rutinarios de pasaportes en Efrat el viernes 27 de febrero", en referencia a un asentamiento al sur de la ciudad palestina de Belén.

La embajada dijo que tenía previsto ofrecer servicios similares "in situ" en la ciudad palestina de Ramala, en Cisjordania; en el asentamiento de Beitar Illit, cerca de Belén, y en ciudades de Israel como Haifa.

Estados Unidos ofrece servicios de pasaporte y consulares en su embajada en Jerusalén, así como en una sucursal en Tel Aviv.

Se estima que el número de ciudadanos con doble nacionalidad estadounidense e israelí que viven en Cisjordania asciende a decenas de miles.

"Es la primera vez que prestamos servicios consulares en un asentamiento de Cisjordania", dijo un portavoz de la embajada al ser consultado al respecto y afirmó que se estaban ofreciendo servicios similares a los ciudadanos con doble nacionalidad estadounidense y palestina en Cisjordania.

Más de 500.000 colonos israelíes viven en Cisjordania, donde residen 3 millones de palestinos. La mayoría de los asentamientos son pequeñas ciudades rodeadas de vallas y vigiladas por soldados israelíes. (Reporte de Rami Ayyub; editado en español por Lucila Sigal)