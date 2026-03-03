EEUU ordena a parte de su personal que abandone Oriente Medio ante la escalada con Irán
DUBÁI, 3 mar (Reuters) - El martes, Estados Unidos ordenó al personal gubernamental no esencial y a sus familiares que abandonaran Qatar, Kuwait, Baréin, Irak y Jordania, y cerró varias misiones diplomáticas en toda la región ante el recrudecimiento de la tensión con Irán.
La misión diplomática estadounidense en Arabia Saudí cerró el 3 de marzo tras un ataque con drones, y se ordenó a los estadounidenses en Yeda, Riad y Dhahran que permanecieran refugiados en sus hogares.
La embajada de Estados Unidos en Kuwait anunció que permanecería cerrada hasta nuevo aviso y que se cancelaban todas las citas consulares ordinarias y de emergencia.
En Israel, la embajada estadounidense dijo que no estaba en condiciones de evacuar ni de ayudar directamente a los estadounidenses que deseaban abandonar el país y aconsejó a los ciudadanos que elaboraran sus propios planes de seguridad.
Estas medidas se producen en un momento en que el conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán se extiende por toda la región, lo que ha provocado un aumento de las precauciones de seguridad en las instalaciones diplomáticas estadounidenses y restricciones a los viajes no esenciales a las instalaciones militares. (Información de Jana Choukei y Ahmed Elimamr; escrito por Elwely Elwelly; edición de Tom Hogue, Christopher Cushing y Kate Mayberry; editado en español por Benjamín Mejías Valencia y María Bayarri Cárdenas)