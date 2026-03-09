EEUU ordena al personal diplomático no esencial abandonar el sur de Turquía

Estados Unidos suspendió sus servicios consulares en una parte del sur de Turquía y ordenó al personal diplomático no esencial abandonar la zona "por los riesgos para su seguridad", anunció el lunes el Departamento de Estado, en plena guerra regional en torno a Irán.

"El 9 de marzo de 2026, el Departamento de Estado ordenó a los empleados del gobierno estadounidense no esenciales, y a sus familiares, abandonar el consulado general de Adana por los riesgos para su seguridad", indicó en un comunicado.

El Departamento de Estado precisó haber suspendido "todos sus servicios consulares" en Adana.

Esta ciudad se encuentra cerca de la provincia meridional de Hatay, fronteriza con Siria, donde la pasada semana fue abatido por los sistemas de defensa de la OTAN un misil lanzado desde Irán.

Un alto funcionario dijo luego que, según creen, el blanco del ataque no era el territorio turco sino una base en Chipre. En el incidente no hubo heridos.

Reino Unido cuenta en Chipre con una gran base aérea, Akrotiri, alcanzada la semana pasada por un dron iraní en el contexto del conflicto con Estados Unidos e Israel, y con una base terrestre, Dhekelia.