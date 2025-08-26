EE.UU. ordena más buques al sur del mar Caribe con la mira puesta en cárteles de la droga: fuentes

Por Steve Holland

WASHINGTON, 25 ago (Reuters) - Estados Unidos ordenó el envío de buques adicionales al sur del mar Caribe como parte de los esfuerzos del presidente Donald Trump para hacer frente a las amenazas de los cárteles de la droga latinoamericanos, dijeron el lunes dos fuentes informadas sobre el despliegue.

El USS Lake Erie, un crucero de misiles guiados, y el USS Newport News, un submarino nuclear de ataque rápido, llegarán a la región a inicios de la próxima semana, dijeron las fuentes, que pidieron permanecer en el anonimato.

Las fuentes no quisieron detallar la misión específica de los despliegues, pero han dicho que los recientes movimientos tienen por objeto hacer frente a las amenazas a la seguridad nacional de Estados Unidos procedentes de "organizaciones narcoterroristas" especialmente designadas en la región.

La semana pasada, fuentes informaron a Reuters que Estados Unidos había ordenado el envío de un escuadrón anfibio al sur del Caribe como parte del mismo esfuerzo.

El USS San Antonio, el USS Iwo Jima y el USS Fort Lauderdale debían haber llegado a las cercanías de las costas de Venezuela ya el domingo. Los buques transportan a 4500 miembros del servicio, incluidos 2200 infantes de marina, dijeron las fuentes.

Trump ha hecho de la represión de los cárteles de la droga un objetivo central de su gobierno, parte de un esfuerzo más amplio para limitar la migración y asegurar la frontera sur de Estados Unidos.

En febrero, la administración Trump designó al Cártel de Sinaloa de México y a otras bandas de narcotraficantes, así como al grupo criminal venezolano Tren de Aragua, como organizaciones terroristas globales, mientras el mandatario estadounidense intensificaba la aplicación de la ley de inmigración frente presuntos miembros de pandillas. (Reporte de Steve Holland; Editado en Español por Manuel Farías)