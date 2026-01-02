EEUU: ordenan mantener detenido al acusado de colocar bombas caseras en Washington

La decisión fue adoptada por el juez magistrado Matthew Sharbaugh, quien rechazó la solicitud de libertad bajo arresto domiciliario y monitoreo electrónico para Brian Cole, de 30 años.

Cole fue arrestado el 4 de diciembre y enfrenta cargos por transporte de un artefacto explosivo e intento de destrucción maliciosa mediante materiales explosivos, según la acusación federal.

De acuerdo con los fiscales, Cole habría colocado dispositivos explosivos en las sedes nacionales de los partidos Republicano y Demócrata, casi cinco años atrás, en vísperas de una jornada de alta seguridad en el Congreso.

"Aunque el arresto domiciliario y un dispositivo GPS podrían ofrecer cierto control sobre la capacidad del señor Cole para llevar a cabo conductas amenazantes o peligrosas, el tribunal no está satisfecho de que esas condiciones alcancen el nivel necesario", escribió Sharbaugh en su fallo.

"El resultado, de haberse concretado el plan, podría haber sido devastador: generar un mayor clima de terror en la víspera de un procedimiento del Congreso con alta seguridad, causar daños materiales significativos en el corazón de Washington, herir gravemente a empleados del DNC o del RNC y a transeúntes inocentes, o algo peor", añadió el juez.

Cole aún no presentó una declaración de culpabilidad. Sus abogados habían solicitado que fuera liberado bajo la custodia de su abuela, pero el gobierno se opuso, describiéndolo como alguien con un patrón de "engaño integral" y argumentando que no confiaba en que respetara las condiciones de una eventual liberación. (ANSA).