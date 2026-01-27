EEUU organizará un rally de prueba para regresar al Mundial en 2027

Estados Unidos acogerá en junio una prueba de rally que servirá como test previo para el regreso de una cita del Mundial de la modalidad (WRC) a partir de 2027, anunció este martes la Federación Internacional del Automóvil (FIA).

Esta "prueba candidata", organizada del 11 al 17 de junio, "permitirá a los delegados de la FIA realizar una inspección y una evaluación exhaustivas de todos los aspectos de la organización del rally", indicó el organismo en un comunicado.

Los representantes de la FIA se desplazarán a los estados de Kentucky y Tennessee con el fin de "evaluar el potencial para albergar una prueba completa del WRC en Estados Unidos a partir de 2027".

La última etapa del WRC en Estados Unidos se remonta a 1988: el Olympus Rally fue ganado por el italiano Miki Biasion al volante de un Lancia.