EEUU: otra provocación de Trump a Groenlandia

En una publicación en Truth el sábado por la noche, mientras ofrecía una cena con gobernadores de estados de Estados Unidos en la Casa Blanca, el magnate anunció el envío de un barco hospital con bandera estadounidense a la isla más grande del mundo, "para atender —explicó— a muchos enfermos y personas desatendidas".

"Ya llega!", concluyó. La publicación va acompañada de una ilustración del USNS Mercy, un barco hospital de la Armada estadounidense. El barco, sin embargo, ha estado en mantenimiento desde el año pasado en un astillero de Alabama, donde también está atracado el otro barco hospital, el USNS Comfort.

Se desconocen los motivos del anuncio, que sorprendió a todos. El Pentágono remitió el asunto al Comando Norte de Estados Unidos para su aclaración, el cual, a su vez, remitió a quienes buscaban aclaraciones a la Casa Blanca.

Preocupado por otros asuntos en las últimas semanas, Trump no ha regresado el foco a Groenlandia, limitándose a afirmar que las negociaciones con daneses y groenlandeses, iniciadas tras Davos, continúan. Si las hay, no está claro si las conversaciones avanzan o no.

La isla ha estado en la mira del presidente durante años, pero desde su regreso a la Casa Blanca para su segundo mandato, Trump ha aumentado significativamente la apuesta, aumentando las tensiones con sus aliados europeos. El magnate, además, considera que Groenlandia es esencial para defender el Ártico de las ambiciones de Rusia y China, además de ser rica en minerales preciosos y crucial para el sistema de misiles Golden Dome que el presidente quiere desplegar.

La respuesta de la primera ministra danesa, Mette Fredriksen, entre el sarcasmo y la ironía, fue rápida, destacando las enormes diferencias entre la sanidad pública danesa y la privada estadounidense. "Me alegra vivir en un país donde todos tienen acceso gratuito e igualitario a la atención médica", escribió en su cuenta de Instagram, "y donde el seguro médico y el patrimonio no determinan el tratamiento adecuado. Y la atención médica gratuita también funciona en Groenlandia", aclaró.

El ministro de Defensa danés, Troels Lund Poulsen, también comentó al respecto, explicando que el gobierno desconocía la decisión de Washington: "La población groenlandesa recibe la atención médica que necesita. Además, los groenlandeses también pueden recibir atención especializada en Dinamarca. Por lo tanto, no se requiere una intervención sanitaria específica en Groenlandia. Y si fuera necesaria", añadió, "el gobierno groenlandés y el Reino de Dinamarca se encargarían hoy mismo".

El primer ministro de Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen, se hizo eco de esta opinión. Cuando se le dijo sobre el buque hospital estadounidense, respondió con un rotundo "no, gracias".

Luego explicó que la isla cuenta con un "sistema de salud pública que garantiza atención médica gratuita a sus ciudadanos".

"Esta es una decisión deliberada y una parte fundamental de nuestra sociedad. Esto no ocurre en Estados Unidos, donde ir al médico cuesta dinero", disparó.

En Groenlandia, hay seis hospitales para una población de aproximadamente 60.000 personas, y recientemente se firmó un acuerdo para mejorar el acceso de los pacientes a la atención médica también en los hospitales daneses. (ANSA).