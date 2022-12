EEUU: Pantalones de 1857 se venden en 114.000 dlls.

RENO, Nevada, EE.UU. (AP) — Extraídos de un baúl hundido en un naufragio de 1857 frente a la costa de Carolina del Norte, unos pantalones de trabajo que los responsables de la subasta dicen son el par de vaqueros más antiguo conocido en el mundo se han vendido en 114.000 dólares.

Los pantalones blancos de minero, de alta resistencia y con una bragueta de cinco botones, se encontraban entre los 270 objetos de la época de la fiebre del oro que se vendieron por un total de casi un millón de dólares el pasado fin de semana en Reno, según Holabird Western Americana Collections, una tienda de antigüedades.

Existe un desacuerdo con respecto a si estos costosos pantalones tienen algún vínculo con el padre de los pantalones vaqueros actuales, Levi Strauss, ya que se fabricaron 16 años antes que el primer par manufacturado oficialmente por Levi Strauss & Co. en 1873, con sede en San Francisco. Algunos dicen que la evidencia histórica deja entrever que hay vínculos con Strauss, que era un acaudalado mayorista de artículos de consumo de la época, y que los pantalones podrían ser una versión muy temprana de los que a la postre se convertirían en los icónicos pantalones de mezclilla.

Pero la historiadora y directora de los archivos de la empresa, Tracey Panek, dice que cualquier afirmación sobre su origen es “especulación”.

“Los pantalones no son Levi’s ni creo que sean pantalones de trabajo de minero”, escribió en un correo electrónico a The Associated Press.

Independientemente de cuál sea su origen, es innegable que los pantalones se fabricaron antes de que el buque S.S. Central America se hundiera en un huracán el 12 de septiembre de 1857, repleto de pasajeros que iniciaron su viaje en San Francisco y se dirigían a Nueva York vía Panamá. Tampoco hay indicios de que existan pantalones de trabajo más antiguos de la época de la fiebre del oro.

“Esos pantalones vaqueros de minero son como la primera bandera en la Luna, un momento histórico en la historia”, dijo Dwight Manley, socio gerente de California Gold Marketing Group, la propietaria de los artefactos y que los ofreció en subasta.

Otros objetos subastados que habían permanecido sepultados durante más de un siglo entre los restos del barco, a 2.195 metros (7.200 pies) bajo la superficie del Océano Atlántico, incluían las llaves que tenía el sobrecargo para ingresar al cuarto del tesoro, donde se guardaban toneladas de monedas de la fiebre del oro y los lingotes del tasador. Se vendieron por 103.200 dólares.

Se han vendido decenas de millones de dólares en oro desde que comenzó la recuperación del naufragio en 1988, pero el sábado pasado fue la primera vez que se subastaron objetos. Está prevista otra subasta en febrero.

“Nunca ha habido nada de la magnitud de estos artefactos recuperados, que representaban una cápsula del tiempo de la vida cotidiana durante la fiebre del oro”, declaró Fred Holabird, presidente de la empresa de subastas.

La tapa de un baúl de valores de Wells Fargo & Co., considerada la más antigua de su tipo, se vendió por 99.600 dólares. Una pistola de bolsillo Colt de 1849 se vendió en 30.000 dólares. Una moneda de oro de 20 dólares acuñada en San Francisco en 1856 alcanzó los 43.200 dólares.

AP