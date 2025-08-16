EEUU paraliza los visados para refugiados de Gaza tras reconocer admisiones puntuales

MADRID, 16 Ago. 2025 (Europa Press) -

El Gobierno de EEUU ha anunciado este sábado la paralización de todos los trámites de visado para refugiados de la Franja de Gaza tras reconocer que había aprobado "una pequeña cantidad de visados médicos y humanitarios temporales en los últimos días".

El comunicado ha sido publicado este sábado por el Departamento de Estado tras una denuncia procedente de Laura Loomer, una de las representantes más extremistas del movimiento MAGA que sustenta al presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Este viernes, Loomer publicó en su cuenta de X que refugiados palestinos habían llegado a San Francisco y Texas a través de la ONG Heal Palestine "a pesar de que Estados Unidos afirma que no aceptaba" a esta comunidad bajo la Administración Trump.

Loomer, conocida por sus posiciones ultranacionalistas, denunció que la llegada de estos refugiados representaba "una amenaza para la seguridad nacional" y exigió el despido de los responsables de facilitar estos visados.

Heal Palestine, en su página web, había precisado anteriormente que que se trata de 63 niños que habían resultado heridos de gravedad por los ataques israelíes, acompañados de sus familias. Los niños están recibiendo atención médica en hospitales de varias ciudades del país, como Atlanta, Boston, Columbus, Dallas, Galveston, Oakland, San Antonio, San José y Seattle.

"Con este grupo, Heal Palestine ha evacuado a 63 niños heridos y a un total de 148 evacuados", apunta en su página web.

En respuesta, el Departamento de Estado ha anunciado la suspensión de "todos los visados de visitantes para personas de Gaza" a la espera de "una revisión completa y exhaustiva del proceso y los procedimientos utilizados".

En el mismo comunicado, también publicado en X, el Departamento de Estado ha indicado que ha emitido "una pequeña cantidad de visados médicas y humanitarias temporales en los últimos días" para la población gazatí.