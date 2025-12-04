EEUU.- Paramount considera que Warner Bros. Discovery no está siendo imparcial en su proceso de venta

MADRID, 4 Dic. 2025 (Europa Press) -

Paramount Skydance, el gigante de Hollywood surgido el pasado mes de agosto bajo el liderazgo de David Ellison, hijo del cofundador de Oracle Larry Ellison, ha cuestionado la imparcialidad e idoneidad del proceso competitivo de licitación lanzado el pasado mes de octubre por Warner Bros. Discovery al considerar que la empresa estaría actuando en favor de un solo postor, en referencia a Netflix.

"Le escribimos en nombre de Paramount Skydance Corporation para expresar nuestra seria preocupación por la imparcialidad y la idoneidad del proceso de licitación para una posible fusión con Warner Bros. Discovery", señalan los abogados de Paramount Skydance en una carta remitida al consejo delegado de Warner Bros. Discovery (WBD), David Zaslav.

En la misiva, publicada por distintos medios estadounidenses, Paramount lamenta que "cada vez es más evidente", a través de los medios de comunicación y otras fuentes, que WBD parece haber abandonado la apariencia y la realidad de un proceso de transacción justo, incumpliendo así sus obligaciones con los accionistas, y se ha embarcado "en un proceso miope con un resultado predeterminado" que favorece a un solo postor.

En este sentido, señala el entusiasmo de la dirección de WBD, recogido por la prensa, respecto de una potencial transacción con Netflix, así como declaraciones de la gerencia de la empresa afirmando que una transacción entre WBD y Netflix sería un éxito rotundo, a la vez que se referían a la oferta de Paramount de forma negativa, por lo que Paramount asegura tener motivos fundados para creer que el proceso de venta se ha visto empañado por conflictos de la directiva, incluyendo los posibles intereses personales de ciertos miembros de la gerencia en funciones posteriores a la transacción.

A raíz de esta "profunda preocupación" por la integridad del proceso, Paramount solicita a WBD confirmar si ha designado un comité especial independiente compuesto por miembros desinteresados de su junta directiva para considerar las posibles transacciones y tomar una decisión final y, de no ser así, insta a la empresa a que otorgue poder a dicho comité especial, compuesto por directores sin ninguna apariencia de parcialidad o compromiso con terceros cuyos intereses puedan diferir de los de los accionistas.

"Este parecería ser un paso importante en esta etapa, para garantizar la imparcialidad e impecabilidad del proceso de transacción y maximizar el valor de cualquier resultado que WBD determine perseguir", concluyen en la carta.

Paramount, Netflix y Comcast presentaron esta semana ofertas para adquirir una parte o la totalidad de los activos de Warner Bros. Discovery, según informó la cadena estadounidense CNBC.