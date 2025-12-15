EEUU participará en diálogo con Ucrania y los europeos en la noche del lunes, dice canciller alemán
Tras dos días de negociaciones en Berlín para terminar con la guerra en Ucrania, los emisarios de Estados Unidos participarán el lunes por la noche en la reunión entre el presidente ucraniano y dirigentes...
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
Tras dos días de negociaciones en Berlín para terminar con la guerra en Ucrania, los emisarios de Estados Unidos participarán el lunes por la noche en la reunión entre el presidente ucraniano y dirigentes europeos, indicó el jefe del Gobierno alemán.
Steve Witkoff y Jared Kushner, yerno de Donald Trump, participarán en la reunión de los líderes europeos en torno a Volodimir Zelenski, declaró el lunes Friedrich Merz.
Las conversaciones entre Estados Unidos y Ucrania celebradas el domingo y el lunes ofrecen una "verdadera oportunidad para un proceso de paz" con Rusia, consideró el canciller alemán, quien afirmó que Washington presentó un conjunto "notable" de garantías de seguridad para Kiev.
