EEUU perdió cuota de mercado de soja en China ante suministros sudamericanos en 2025

Por Ella Cao y Lewis Jackson

PEKÍN, 20 ene (Reuters) - La cuota de mercado de la soja estadounidense en China cayó al 15% en 2025, frente al 21% del año anterior, mostraron el martes los datos de la Administración General de Aduanas de China, ya que los envíos se detuvieron desde septiembre y los compradores se dirigieron a proveedores sudamericanos.

La cuota de mercado de Brasil aumentó hasta el 73,6% en 2025, frente al 71% en 2024, mientras que la de Argentina saltó hasta el 7%, desde el 4% del año anterior.

A pesar de la caída de las exportaciones estadounidenses, el comercio entre Estados Unidos y China se reanudó tras una tregua a finales de octubre. China va camino de cumplir su compromiso de comprar 12 millones de toneladas métricas de soja estadounidense antes de febrero, tal y como señaló el Secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent.

A principios de diciembre, Reuters informó de que al menos seis buques de carga a granel tenían previsto cargar soja en terminales de la costa estadounidense del Golfo de México con destino a China, y un séptimo ya estaba en camino.

Uno de estos buques, Ocean Harvest, llegará al puerto de Zhangjiagang dentro de una semana, según los datos de seguimiento de buques de LSEG y Kpler.

DATOS CLAVE

* Las importaciones estadounidenses de soja cayeron a cero en diciembre, frente a los 4,26 millones de toneladas del año anterior, lo que supone el cuarto mes consecutivo de importaciones nulas, según datos de la Administración General de Aduanas de China.

* Los envíos de soja brasileña aumentaron un 92,5% interanual en diciembre, a 5,66 millones de toneladas, mientras que Argentina registró un incremento del 524,7%, a 1,65 millones de toneladas.

* Las importaciones totales de soja de China alcanzaron la cifra récord de 111,83 millones de toneladas en 2025, un 6,5% más que el año anterior.

* De este total, 82,32 millones de toneladas procedían de Brasil, un 10,3% más interanual, y 7,89 millones de toneladas de Argentina, un 92,4% más interanual.

* Las importaciones estadounidenses cayeron un 24% interanual, a 16,82 millones de toneladas, lo que representa solo el 15% de las importaciones totales de China.

* Sinograin ha realizado cuatro subastas desde diciembre, en un aparente intento de liberar almacenamiento para los envíos de soja estadounidense previstos en las próximas semanas.

A continuación figuran las cifras de las importaciones chinas de sus tres principales proveedores, en toneladas métricas:

 País           Dic-25  Variación%  Ene-Dic 2025   Variación%
                        interanual                  interanual
 EEUU                0            -     16.820.826          -24%
 Brasil      5.655.026        92,5%     82.321.219         10,3%
 Argentina   1.651.084       524,7%      7.892.172         92,4%

(Reporte de Ella Cao y Lewis Jackson; Editado en Español por Ricardo Figueroa)

Reuters
