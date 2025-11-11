EEUU perdió empleos hasta finales de octubre, muestran nuevos datos del sector privado

Por Howard Schneider

WASHINGTON, 11 nov (Reuters) - Las empresas estadounidenses perdieron más de 10.000 puestos de trabajo por semana hasta finales de octubre, informó el martes el procesador de nóminas ADP en su última estimación en tiempo real de las tendencias del mercado laboral.

Aunque un informe de ADP de la semana pasada estimaba que el conjunto de Estados Unidos había añadido 42.000 puestos de trabajo en octubre frente al mes anterior, las nuevas estimaciones muestran cómo evolucionan las tendencias de contratación semana a semana, en este caso apuntando a un mayor debilitamiento de un mercado laboral que está siendo vigilado de cerca por los responsables monetarios de la Reserva Federal.

"El mercado laboral tuvo dificultades para generar empleo de forma constante durante la segunda mitad del mes", dijo Nela Richardson, economista jefe de ADP, que comenzó recientemente a publicar estimaciones semanales de las nóminas como forma de aumentar su informe mensual sobre el empleo.

Los datos podrían reforzar los argumentos de algunos responsables a cargo de la política monetaria de la Fed de que la debilidad del mercado laboral justifica nuevos recortes de la tasa de interés de referencia del banco central.

La Fed ha reducido su tasa de interés oficial en un cuarto de punto porcentual en cada una de sus dos últimas reuniones. Los inversores esperan un nuevo recorte de un cuarto de punto porcentual en su reunión de los días 9 y 10 de diciembre.

Los datos de nóminas de ADP son una de las diversas fuentes del sector privado a las que los responsables de política monetaria se han referido como una alternativa, si no un sustituto completo, a las estadísticas oficiales que han faltado durante el actual cierre del Gobierno estadounidense.

Si el cierre termina esta semana, una posibilidad tras la aprobación por el Senado de Estados Unidos de un proyecto de ley de financiación temporal, los responsables de política monetaria de la Fed deberían ver el flujo de datos de la Oficina de Estadísticas Laborales reanudarse a tiempo para su próxima reunión, incluso si algunos informes siguen faltando. (Reporte de Howard Schneider; Editado en Español por Manuel Farías)