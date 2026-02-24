EEUU: Periodista Savannah Guthrie ofrece recompensa de US$ 1.000.000 por su madre

La conductora del programa televisivo "Today" comunicó la decisión a través de un mensaje público, en el que afirmó que la familia mantiene la esperanza de hallar a la mujer, aunque reconoció la incertidumbre sobre su estado. La recompensa combinada entre la familia y las autoridades alcanza actualmente US$1,2 millones.

Fuentes cercanas a la familia indicaron que el entorno de Guthrie estaba dispuesto a financiar la recompensa desde el inicio del caso, pero había sido inicialmente aconsejado no hacerlo mientras avanzaban las primeras etapas de la investigación.

Nancy Guthrie fue sustraída de su domicilio durante la madrugada del 1 de febrero por un sospechoso no identificado, según la reconstrucción oficial del caso difundida por autoridades federales.

El FBI publicó posteriormente imágenes y videos de un individuo armado y enmascarado que aparece frente a la vivienda manipulando una cámara de seguridad, material considerado clave dentro de la investigación.

Las autoridades federales solicitaron al público que cualquier persona con conocimiento directo del paradero de la mujer o con información relevante contacte la línea del FBI, subrayando que sólo se requieren datos verificables para no saturar los canales operativos.

El caso generó una fuerte repercusión mediática en Estados Unidos debido a la notoriedad pública de la periodista y al carácter violento del episodio, considerado por la policía como un secuestro y no un simple caso de desaparición.

Investigadores del condado de Pima indicaron desde las primeras horas que las evidencias halladas en el domicilio apuntaban a que la mujer fue retirada contra su voluntad, lo que llevó a la intervención directa del FBI en la búsqueda.

En los días posteriores al secuestro, Guthrie y sus hermanos difundieron mensajes públicos dirigidos a los responsables del hecho, asegurando que estaban dispuestos a negociar con tal de obtener el regreso seguro de su madre, en un intento por abrir canales de comunicación.

La familia anunció además una donación de US$500.000 al Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados con el objetivo de dar visibilidad a otros casos similares y apoyar a familias que atraviesan situaciones análogas.

La desaparición de Nancy Guthrie continúa bajo investigación activa, mientras autoridades federales mantienen abiertas múltiples líneas de análisis y no descartan la participación de más de un sospechoso. (ANSA).