EEUU permite a grandes petroleras reanudar operaciones en Venezuela, aprueba nuevas inversiones

Por Timothy Gardner

WASHINGTON, 13 feb (Reuters) - Estados Unidos relajó el viernes sanciones al sector energético de Venezuela y emitió dos licencias generales que permiten a empresas globales reanudar sus operaciones de petróleo y gas en el país, así como a otras compañías negociar contratos de inversión en nuevas operaciones.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro emitió una licencia general que permite a Chevron, BP, Eni, Shell y Repsol reanudar sus operaciones petroleras y gasísticas en Venezuela.

La otra licencia permite a empresas de todo el mundo celebrar contratos para nuevas inversiones en petróleo y gas venezolanos, aunque no habilita transacciones con compañías de Rusia, Irán o China, ni con entidades propiedad o controladas por empresas conjuntas con personas de esos países.

Esta medida ha supuesto la mayor relajación de las sanciones a Venezuela desde que las fuerzas estadounidenses capturaron y destituyeron al presidente Nicolás Maduro el mes pasado.

Estados Unidos ha impuesto sanciones a Venezuela desde 2019.

El presidente Donald Trump busca ahora 100.000 millones de dólares en inversiones de empresas energéticas en Venezuela.

Desde el mes pasado, el Tesoro ha expedido varias otras licencias generales para facilitar las exportaciones, el almacenamiento, las importaciones y las ventas de petróleo de Venezuela. También ha autorizado el suministro de bienes, tecnología, software o servicios estadounidenses para la exploración, el desarrollo o la producción de petróleo y gas en el país.

El Gobierno venezolano confiscó los activos de Exxon Mobil y ConocoPhillips en 2007 bajo el mandato del entonces presidente Hugo Chávez.

La administración Trump está tratando de que esas empresas también inviertan en Venezuela. (Reporte de Timothy Gardner; Editado en español por Javier Leira)