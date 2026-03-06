EEUU permite algunas transacciones de oro venezolano tras elogios de funcionario a potencial minero

6 mar (Reuters) - Estados Unidos emitió el viernes una licencia que autoriza ciertas transacciones relacionadas con oro de origen venezolano, dijo el Departamento del Tesoro, un día después de que el secretario del Interior, Doug Burgum, concluyera una visita al país centrada en la minería.

Burgum dijo el jueves que una nueva ley minera creará oportunidades para las empresas, que las licencias que les permiten operar estaban en el horizonte y que la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, ha prometido garantizar la seguridad de las empresas.

Las transacciones con la empresa minera estatal Minerven y sus subsidiarias que prestan servicios de exportación, venta, compra, entrega o transporte de oro de origen venezolano a Estados Unidos están permitidas, siempre que los contratos se rijan por la legislación estadounidense, según el comunicado del Tesoro.

Los pagos realizados a personas sancionadas, excluidos los impuestos o permisos locales, deben efectuarse a través de Fondos de Depósito de Gobiernos Extranjeros, agregó el comunicado, y las transacciones que involucren canjes de deuda o moneda digital emitida por el gobierno venezolano están prohibidas.

La licencia también prohíbe las transacciones que involucran a personas de países aliados del gobierno venezolano, como Rusia, Irán, la República Popular Democrática de Corea y Cuba, así como las transacciones con empresas que involucran a China.

A pesar de tener enormes reservas de minerales, desde oro hasta hierro, bauxita y coltán, la producción de Venezuela está a una fracción de su capacidad, debido a que las plantas necesitan urgentemente reparaciones importantes e inversiones para ampliaciones y mejoras.

Tanto Minerven como el conglomerado estatal de metales Corporación Venezolana de Guayana (CVG) han estado bajo sanciones estadounidenses durante años y, tras las nacionalizaciones durante el mandato del fallecido presidente Hugo Chávez, la inversión extranjera ha sido mínima.

Algunos expertos han dicho que ven espacio para una recuperación inmediata de las exportaciones, particularmente de oro, pero han advertido que se necesita una inversión masiva, incluso mayor que la de la industria petrolera, junto con renovados esfuerzos de exploración.

Bajo el mandato de Rodríguez, quien asumió tras la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses en enero, se realizó una reforma petrolera que redujo los impuestos, amplió el poder en la toma de decisiones del Ministerio del Hidrocarburos y otorgó autonomía a las compañías privadas, entre otras medidas.

Un modelo similar se haría con la ley minera, que el gobierno ha dicho que se enviará pronto a los legisladores.

Rodríguez dijo en enero que la producción de oro alcanzó 9,5 toneladas en 2025. (Reporte de David Ljunggren y Julia Symmes Cobb. Editado en español por Javier Leira)