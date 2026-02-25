EEUU permitirá la reventa de petróleo venezolano a Cuba: Departamento del Tesoro

WASHINGTON, 25 feb (Reuters) - El Departamento del Tesoro de Estados Unidos dijo el miércoles que dará autorización a las empresas que soliciten licencias para revender petróleo venezolano a Cuba, según directrices publicadas en su sitio web, una medida que podría ayudar a aliviar la grave escasez de combustible en la isla

Desde que Washington tomó el control de las exportaciones petroleras de Venezuela a principios de enero, tras la captura del presidente Nicolás Maduro, el suministro del país sudamericano a Cuba cesó, lo que agravó su crisis energética

Durante más de 25 años, Venezuela había sido el principal proveedor de crudo y combustible de su aliado político Cuba a través de un pacto bilateral

México, que había surgido como proveedor alternativo, también ha detenido los envíos a Cuba desde que un cargamento de combustible llegó a La Habana en enero, según datos de transporte marítimo

La nueva política de licencias favorables llega en un momento en que grandes empresas comerciales como Vitol y Trafigura se hacen con la mayor parte de las exportaciones de petróleo de Venezuela, con millones de barriles exportados a Estados Unidos, Europa y la India, y otros millones almacenados en terminales del Caribe para su reventa

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha advertido que los aliados de Venezuela que estaban recibiendo su petróleo como parte de intercambios, pagos de deuda y otros acuerdos deben ahora pagar precios de mercado justos. Entre ellos se encuentran China y Cuba

La autorización llega cuando el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, llegó al Caribe el miércoles para iniciar conversaciones con líderes que le han advertido de que la creciente crisis humanitaria de Cuba podría desestabilizar la región

Incluso con la nueva política, no está claro si Cuba puede permitirse la compra de petróleo sin condiciones favorables. Dado que Cuba ha tenido dificultades para pagar las importaciones de combustible en el mercado al contado en los últimos años, se espera que cualquier posible compra a los comerciantes exija condiciones comerciales habituales, como garantías bancarias y pagos en efectivo

Las directrices del Tesoro también dejan claro que las posibles transacciones deben "apoyar al pueblo cubano, incluido el sector privado", lo que incluye las exportaciones para uso comercial y humanitario en Cuba, mientras que las transacciones que involucren o beneficien al ejército cubano u otras instituciones gubernamentales no estarían cubiertas. (Reporte de Bhargav Acharya en Toronto, Marianna Parraga en Houston y Daphne Psaledakis en Washington; edición en español de Javier López de Lérida)