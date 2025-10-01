EE.UU. permitirá que los surcoreanos trabajen con visados temporales, sin una solución clara

Por Jack Kim y Hyunjoo Jin

SEÚL, 1 oct (Reuters) - Estados Unidos ha accedido a permitir que los surcoreanos trabajen en equipos en lugares de inversión estadounidenses con los visados temporales existentes y a abrir nuevos canales para ayudar a su aliado a enviar allí trabajadores a hacer negocios, según informó el miércoles el Ministerio de Asuntos Exteriores de Seúl.

Sin embargo, los dirigentes estadounidenses reunidos en un grupo de trabajo no ofrecieron nuevas respuestas al argumento de Corea del Sur de ampliar el acceso a los visados estadounidenses para trabajadores especializados, a pesar de reafirmar su compromiso de avanzar en la asociación comercial y de inversión, dijo el ministerio. El grupo de trabajo se creó a raíz de una redada masiva de inmigración en unas instalaciones de baterías de automóvil de Hyundai Motor en construcción en el estado estadounidense de Georgia en septiembre, en la que se detuvo a cientos de trabajadores surcoreanos.

Las detenciones, que dejaron atónitos al Gobierno y a la opinión pública surcoreanos, pusieron de manifiesto la falta de acceso a la clase adecuada de visados estadounidenses para los trabajadores surcoreanos especializados necesarios en las obras de inversión.

La parte estadounidense, formada por representantes de los Departamentos de Estado, Seguridad Nacional y Comercio, aclaró que los trabajadores surcoreanos pueden instalar, mantener y reparar equipos necesarios como parte de las inversiones empresariales surcoreanas en Estados Unidos, utilizando el programa de exención de visado ESTA y los visados temporales B-1, según informó el Ministerio de Asuntos Exteriores de Corea del Sur.

"La aclaración sobre los visados B-1 confirma esencialmente la vía que ya utilizábamos para misiones de corta duración inferiores a seis meses, como la instalación de equipos", dijo a Reuters Mira B. Park, jefa del departamento de inmigración de la Visa Service Company.

"Sin embargo, en la práctica, incluso con un visado debidamente expedido por un consulado estadounidense y respaldado por la documentación correcta, seguimos viendo casos en los que se deniega la entrada a los trabajadores.

(...) Dicho esto esta medida no resuelve el problema de fondo", añadió.

Se creará una nueva sección dedicada a los visados relacionados con empresas surcoreanas en la embajada de EEUU en Seúl y las autoridades de inmigración estadounidenses abrirán un nuevo canal con las misiones surcoreanas para coordinar mejor los asuntos de visados, según el Ministerio de Asuntos Exteriores.

La medida puede ser una solución a corto plazo para los problemas de visados, pero EEUU necesita crear un nuevo tipo de visado o aumentar las cuotas de visados para trabajadores cualificados en Corea del Sur, dijo Park Tae-sung, vicepresidente de la Asociación de la Industria de Baterías de Corea, entre cuyas empresas miembros se encuentra LG Energy Solution. (Información de Jack Kim y Hyunjoo Jin; edición de Jamie Freed, Lincoln Feast y Michael Perry; edición en español de María Bayarri Cárdenas)