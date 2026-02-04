EEUU: Petro no habló con Trump sobre la Lista Clinton

"Entonces eso no me preocupa mucho, sí le dije, entre líneas, que uno no puede actuar bajo chantajes. Haz esto, si no pasa esto, nosotros decimos ni por el chiras (por nada, NDR). No actuamos bajo chantajes", afirmó el mandatario en conferencia de prensa, en la sede de la Embajada en Washington.

Petro se reunió hoy con Trump en la Casa Blanca, en un encuentro que el colombiano exaltó por el nivel de diálogo que mantuvo con Trump, con el que durante meses se enfrentó y descalificó en diferentes momentos.

"Las fotos, creo, y el ambiente de la reunión, creo, demuestran una reunión entre tú y tú, entre iguales que piensan diferentes y con poderes diferentes, obviamente, pero capaces de encontrar caminos comunes", describió el mandatario.

Dijo que hablaron sobre la lucha contra el narcotráfico, con énfasis en la voluntad de Colombia de erradicar unas 30 mil hectáreas de cultivos de hoja de coca y de mantener las actuales interdicciones y decomisos de cargamentos de cocaína.

Petro reveló que invitó a Trump a Cartagena de Indias, balneario sobre el Mar Caribe, al sostener que "le dije que era un lugar muy chévere y bello para este dar y vivir".

Aseguró que la reunión contribuyó para el relanzamiento de las relaciones entre los dos países, deterioradas por los mensajes desde ambas naciones.

"Es un camino diferente, un encuentro entre diferentes, sin humillaciones de ningún tipo, en donde tratamos de encontrar soluciones de acuerdo a la experiencia entre dos naciones alrededor de problemas concretos", agregó el mandatario.

Añadió que le pidió a Trump que le permita a su país conocer la información que las agencias de inteligencia de ese país tienen sobre dos hechos violentos ocurrido en el pasado en su nación, el asesinato de Jorge Eliécer Gaitan el 9 de abril de 1948 en Bogotá, que derivó en un periodo llamado "la violencia" y la toma del Palacio de Justicia por parte del grupo guerrillero M-19, al que Petro perteneció, el 6 de noviembre de 1985. (ANSA).