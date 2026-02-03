EEUU: Petro revela mensaje de Trump sobre su país, tras cita

"Gustavo: Un gran Honor. Amor a Colombia". Donald Trump", dice el mensaje firmado por el inquilino de la Casa Blanca, junto a una fotografía sonriente y estrechando la mano de Petro.

Karoline Leavitt, portavoz de la Casa Blanca, dijo una vez concluida la reunión a los periodistas apostados en la Casa Blanca que será el presidente Trump el encargado de informar, a través de su cuenta de la red social Truth, lo acontecido en la reunión que se extendió por más de una hora.

Más temprano, tanto el gobierno estadounidense como el colombiano, difundieron imágenes del encuentro de los jefes de Estado caminando juntos por los corredores de la Casa Blanca y en el Despacho Oval, en esas imágenes había sonrisas y un ambiente de tranquilidad.

Petro y Trump se enfrascaron en una disputa a través de mensajes en redes sociales y en declaraciones o discursos que llevaron la relación de los dos países a un punto de alta tensión, que se desescaló con la llamada telefónica que sostuvieron el pasado 7 de enero, que dio pie a la visita de hoy. (ANSA).