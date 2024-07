Eeuu pide a moscú que libere a la periodista ruso-estadounidense encarcelada kurmasheva

MOSCÚ, 23 jul (Reuters) - La embajada de Estados Unidos en Moscú pidió el martes a Rusia que libere a Alsu Kurmasheva, periodista ruso-estadounidense de Radio Free Europe/Radio Liberty (RFE/RL), financiada por Estados Unidos, que fue encarcelada la semana pasada en lo que RFE/RL calificó de "burla a la justicia".

Un tribunal de la ciudad meridional de Kazán reveló el lunes que había condenado a Kurmasheva por difundir información falsa sobre el ejército ruso en un juicio a puerta cerrada celebrado el viernes, el mismo día en que otro tribunal encarcelaba al reportero estadounidense Evan Gershkovich durante 16 años en una sentencia que Washington también condenó como injusta.

Kurmasheva, madre de dos hijos, es una periodista afincada en Praga y lleva detenida en su región natal rusa de Tatarstán desde el 18 de octubre.

Inicialmente fue detenida en junio cuando intentaba salir de Rusia tras visitar a su madre, y posteriormente fue acusada de lo que en un principio pareció una infracción menor, antes de que los investigadores rusos abrieran una causa penal acusándola de difundir información falsa sobre el ejército ruso, algo que ella negó.

El marido de Kurmasheva, Pavel Butorin, que también trabaja para RFE/RL, dijo que ella no había hecho nada malo, pero que su juicio estaba relacionado con un libro que ella había editado titulado "Diciéndole no a la guerra: 40 historias de rusos que se oponen a la invasión rusa de Ucrania".

En un comunicado emitido el martes, la embajada de Estados Unidos calificó a Kurmasheva de "periodista de principios comprometida sin concesiones con la verdad y la información objetiva" y afirmó que su encarcelamiento representaba "un día triste para el periodismo en Rusia".

"Pedimos una vez más a las autoridades rusas que pongan en libertad a Alsu y a otros periodistas y presos de conciencia encarcelados, y que respeten las libertades fundamentales garantizadas por la Declaración Universal de Derechos Humanos y la Constitución de la Federación Rusa", dijo la embajada.

No hubo comentarios inmediatos del Kremlin, pero en el pasado ha dicho que no estaba siguiendo el caso de Kurmasheva y que Rusia no está llevando a cabo una campaña selectiva para perseguir a ciudadanos estadounidenses.

Un portavoz de la embajada estadounidense en Moscú afirmó que la embajada estaba decepcionada por el hecho de que las autoridades rusas no le hubieran concedido hasta ahora acceso consular a Kurmasheva y dijo que seguiría solicitando dicho acceso.

(Información de Reuters; redactado por Lucy Papachristou y Andrew Osborn; editado por Andrew Osborn; editado en español por Javi West Larrañaga)

