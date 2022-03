EEUU pide a Putin "poner fin inmediatamente al derramamiento de sangre" y retirar sus tropas de Ucrania

Washington denuncia que el Kremlin lleva a cabo "un asalto total contra la libertad de prensa y la verdad" en Rusia

MADRID, 3 Mar. 2022 (Europa Press) -

El Gobierno de Estados Unidos ha reclamado este jueves al presidente de Rusia, Vladimir Putin, que "ponga fin inmediatamente al derramamiento de sangre" y retire sus tropas de Ucrania, una semana despu√©s del inicio de una invasi√≥n d√≠as despu√©s de reconocer la independencia de las autoproclamadas rep√ļblicas de Donetsk y Lugansk.

"Pedimos a Putin y su Gobierno que honre las obligaciones y compromisos internacionales de Rusia, que ponga fin inmediatamente a este derramamiento de sangre, que retire sus tropas de territorio ucraniano y que respete los Derechos Humanos y libertades fundamentales de sus propios ciudadanos", ha dicho el portavoz del Departamento de Estado estadounidense, Ned Price.

As√≠, ha denunciado que "Rusia participa en una guerra no provocada en Ucrania" y que "a nivel nacional, el Kremlin est√° implicado en un asalto total contra la libertad de prensa y la verdad". "Los esfuerzos de Mosc√ļ para enga√Īar y suprimir la verdad sobre la brutal invasi√≥n se est√°n intensificando", ha se√Īalado.

"El pueblo de Rusia no eligió esta guerra. Putin lo hizo. Tienen derecho a saber sobre la muerte, sufrimiento y destrucción causada por su Gobierno al pueblo de Ucrania. El pueblo de Rusia tiene también derecho a saber los costes humanos de esta guerra sin sentido entre sus propios soldados", ha sostenido.

En este sentido, ha criticado la orden de la Fiscal√≠a rusa para suspender las emisiones de la radio Eco de Mosc√ļ y el portal Dozdh TV y ha dicho que "fueron acusados de forma infundada de 'incitar a la actividad extremista y la violencia' y de 'compartir de forma deliberada informaci√≥n falsa sobre las acciones del personal militar ruso en Ucrania'".

"Eco de Mosc√ļ es respetada por su equilibrado tratamiento de las noticias de √ļltima hora desde su fundaci√≥n hace 32 a√Īos y, hasta ayer, sus emisiones llegaban a cerca de 1,8 millones de oyentes diarios en Rusia y el extranjero. Dozhd, que opera desde hace m√°s de una d√©cada, es conocido tambi√©n por la gran calidad de sus informaciones", ha detallado.

Price ha rese√Īado que "el Gobierno ruso est√° adem√°s estrangulando Twitter, Facebook e Instagram, de los que dependen decenas de millones de ciudadanos rusos para acceder a informaci√≥n independiente y opiniones para conectar entre ellos y el mundo exterior". "Estos bloqueos parciales limitan a√ļn d√≥nde y c√≥mo los ciudadanos pueden ver y compartir pruebas de la verdad sobre la invasi√≥n rusa en Ucrania", ha criticado.

Por √ļltimo, ha recordado que el regulador de medios ruso "ha amenazado con bloquear otras plataformas online y (la emisora estadounidense) Voice of America Russian si no cumplen con peticiones para retirar informaciones sobre la invasi√≥n rusa", mientras que el Parlamento "dominado por el Kremlin" se reunir√° este viernes para sopesar un proyecto de ley que ilegalizar√≠a las "informaciones 'no oficiales'" sobre la invasi√≥n, castigando a los responsables con penas de hasta 15 a√Īos de c√°rcel.