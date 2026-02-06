EEUU pide un nuevo acuerdo multilateral de control de armas tras expirar el Nuevo START

Por Olivia Le Poidevin

GINEBRA, 6 feb (Reuters) - Estados Unidos pidió el viernes un nuevo acuerdo de control de armas después de que el jueves expirara el tratado que establecía límites al despliegue de armas nucleares estratégicas por parte de Rusia y EE. UU.

Rusia había sugerido que ambas partes prorrogaran voluntariamente los términos del acuerdo por un año para dar tiempo a debatir un tratado sucesor, pero el presidente estadounidense, Donald Trump, dijo el jueves en una publicación en las redes sociales.

El subsecretario de Estado de EE. UU. para el Control de Armas y la Seguridad Internacional, Thomas DiNanno, dijo en conferencia en Ginebra que prorrogar el Nuevo START —que establece límites a las dos mayores potencias nucleares— no beneficiaría a Estados Unidos ni al mundo, ya que era defectuoso y no incluía a China.

"Hoy en día, EE. UU. se enfrenta a amenazas de múltiples potencias nucleares. En resumen, un tratado bilateral con una sola potencia nuclear es simplemente inapropiado en 2026 y en el futuro", afirmó DiNanno.

Anteriormente, DiNanno había dicho a los periodistas que Trump había dejado claro que quería un nuevo tratado sobre control de armas nucleares.

Trump, que habló con el presidente chino Xi Jinping el miércoles, quiere que China se sume a un acuerdo de reducción nuclear.

El embajador chino para el desarme, Shen Jian, dijo el viernes que su país no participaría en nuevas negociaciones con Moscú y Washington. Anteriormente, Pekín había destacado que su número de ojivas nucleares era muy inferior al de sus rivales: unas 600, frente a las aproximadamente 4.000 de Rusia y Estados Unidos.

DiNanno dijo a los delegados que EE. UU. era consciente de que China había hecho pruebas con explosivos nucleares, que había intentado ocultar.

"China sigue en camino de tener más de 1.000 ojivas nucleares para 2030", dijo DiNanno, que añadió que Rusia estaba apoyando su acumulación.

El embajador ruso para el desarme en Ginebra, Gennady Gatilov, dijo a los miembros que era lamentable que Estados Unidos no hubiera dado continuidad a los intentos de prorrogar el Nuevo START, pero añadió que Moscú seguía abierto al diálogo. "Si hay conversaciones serias sobre negociaciones multilaterales para el control o la reducción de las armas nucleares, Rusia, en principio, participaría en dicho proceso si Reino Unido y Francia también lo hicieran." (Información de Olivia Le Poidevin, redacción de Friederike Heine, edición de Ludwig Burger, Linda Pasquini y Philippa Fletcher; edición en español de María Bayarri Cárdenas)