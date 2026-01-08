EEUU: piden impeachment de la secretaria de Seguridad Nacional de EEUU

Cualquier miembro de la Cámara de Representantes puede impulsar un proceso de impeachment contra un funcionario del gabinete, aunque no existe obligación de avanzar con la iniciativa. En este caso, los republicanos —que controlan el pleno y las comisiones— no prevén darle curso a la propuesta.

Kelly podría intentar forzar una votación rápida bajo los privilegios de la Cámara, aunque ese camino permitiría a los republicanos bloquear la iniciativa mediante una moción para archivarla o derivarla a comisión.

La congresista, que compite por una banca en el Senado por Illinois, no precisó si utilizará ese procedimiento. En el actual Congreso, otras iniciativas similares presentadas por demócratas contra el presidente Donald Trump y miembros de su gabinete no prosperaron. (ANSA).