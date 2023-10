(Agrega detalles)

WASHINGTON, 18 oct (Reuters) - El Gobierno de Joe Biden planea un alivio casi inmediato a las sanciones al sector de petróleo y gas de Venezuela en respuesta al acuerdo electoral alcanzado por el gobierno y la oposición del país, dijo a Reuters el miércoles un funcionario de alto rango del Departamento de Estado de Estados Unidos.

El funcionario, que habló bajo condición de anonimato, agregó que Washington está siguiendo adelante con una amplia flexibilización de las sanciones vinculadas con el área de energía, pero también está preparado para revertir las medidas si el gobierno de Nicolás Maduro no levanta las inhabilitaciones a los candidatos opositores y libera a los presos políticos.

El Gobierno de Biden, que durante mucho tiempo hab√≠a prometido un alivio de las sanciones a cambio de concesiones democr√°ticas de Maduro, est√° emitiendo licencias y autorizaciones que permitir√≠an que Caracas reanude sus negocios con las naciones caribe√Īas, dijo el funcionario.

Marca un paso significativo en el cambio constante de la gesti√≥n de Biden hacia un mayor compromiso con Venezuela, alej√°ndose de la campa√Īa de "m√°xima presi√≥n" del expresidente Donald Trump contra el estado miembro de la OPEP.

Las medidas de Estados Unidos siguen al anuncio del acuerdo alcanzado en Barbados el martes entre el gobierno y la oposici√≥n sobre garant√≠as electorales para una votaci√≥n supervisada por observadores internacionales que se celebrar√° en la segunda mitad del pr√≥ximo a√Īo.

Pero el acuerdo no eliminó las prohibiciones impuestas a los candidatos de la oposición para ejercer cargos públicos y no mencionó la liberación de los presos políticos, lo que no cumplió con lo que Estados Unidos quería ver.