EEUU planea presencia permanente de la CIA en la Venezuela post Maduro: CNN

27 ene (Reuters) -

Estados Unidos está trabajando para establecer una presencia permanente de la CIA en Venezuela después de derrocar al expresidente Nicolás Maduro, informó CNN el martes citando fuentes conocedoras del asunto.

Si bien el Departamento de Estado servirá como la principal presencia diplomática estadounidense a largo plazo en el país, es probable que el Gobierno del presidente Donald Trump se apoye en gran medida en la CIA debido a la actual transición política y la inestable situación de seguridad, agregó el informe.

Reuters no pudo verificar de inmediato la noticia.

(Reporte de Devika Nair en Bengaluru; editado en español por Carlos Serrano)