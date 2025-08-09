EEUU: Población judía de NY preocupada por Mamdani

TJ Katz, estudiante de segundo año en la escuela de la Ivy League, habló con Fox News en nombre de sus compañeros para manifestar la preocupación de los estudiantes y de cómo un triunfo de Mamdani podría afectar a Columbia y a otras universidades.

Según las encuestas, el asambleísta de 33 años y candidato a la alcaldía lidera la carrera.

“Por mis propias creencias y mi propia seguridad en el campus, da miedo”, dijo Katz a Fox. “Creo que como individuo que sirve como alcalde de Nueva York, no creo que, de repente, gire esto en una dirección de 180 grados donde voy a estar en las calles preocupado de que mi alcalde esté en mi contra por lo que soy”.

“Lo que me preocupa mucho más es si adopta un enfoque débil al condenar el odio racial, que luego inspirará a otros a seguir y hacer cosas terribles”, agregó Katz, que asegura hablar en nombre de sus compañeros.

Mamdani, una musulmana chiíta nacido en Kampala, Uganda, ganó las elecciones primarias demócratas en junio, derrotando al exgobernador de Nueva York Andrew Cuomo, entre otros candidatos.

La posibilidad de que un musulmán tome las riendas de la ciudad, por la que Trump manifestó su gran cariño, está llevando al Presidente a intentar influir en las elecciones para la alcaldía de Nueva York, previstas para noviembre de este año.

Según The New York Times, Trump analizó junto a congresistas republicanos y empresarios de Nueva York sobre quién podría vencer al candidato del Partido Demócrata.

Uno de sus candidatos es el demócrata Andrew Cuomo, el ex gobernador a quien considera como el candidato ideal a pesar de su derrota en las primarias.

Esta no sería la primera vez que el presidente muestra algún tipo de apoyo a Cuomo. De acuerdo con USA Today, Trump sostuvo que el exgobernador de Nueva York debería mantenerse en la contienda por la alcaldía.

“Creo que Andrew tendría una buena oportunidad [de ganar las elecciones de la alcaldía de Nueva York]”, dijo el magnate el presidente sobre la campaña de Cuomo.

Tras sus dichos, el equipo de Mamdani acusó al presidente de hacer un respaldo público a Andrew Cuomo.

“El Sr. Trump ama Nueva York y le preocupa”, aseguró John Catsimatidis, multimillonario republicano magnate de la alimentación y el petróleo.

Tal como está la carrera hoy, Cuomo, ahora que se postula como independiente, y el alcalde en ejercicio Eric Adams se enfrentarán a Mamdani en las elecciones de noviembre.

La ciudad de Nueva York constituye la mayor población de judíos practicantes fuera de Israel.

Y Katz describió la actitud de Mamdani hacia la comunidad como "definitivamente preocupante".

"No proteger a la población judía de Nueva York, que constituye un elemento tan fuerte y vibrante de la comunidad aquí, es perturbador y definitivamente preocupante", continuó Katz.

Los estudiantes judíos de todo el país y los jóvenes votantes judíos también se han desplazado hacia el Partido Republicano, ya que candidatos como Mamdani son respaldados por senadores demócratas de larga data como Elizabeth Warren.

