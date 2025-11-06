EEUU: Pochettino ve a Reyna como jugador especial y lo convoca pese a sus pocos minutos en Europa

Al afirmar cinco veces que Gio Reyna es “especial”, el técnico Mauricio Pochettino convocó al mediocampista de 22 años para los amistosos que Estados Unidos disputará en noviembre a pesar de su limitado tiempo de juego en Alemania.

Pochettino expresó el jueves que tomó la decisión de citar a Reyna “para darle la motivación de llegar con la posibilidad y la creencia de que puede competir por un lugar en el Mundial". El volante no era convocado desde marzo.

Christian Pulisic, inactivo desde que sufrió una lesión muscular en un amistoso el 14 de octubre contra Australia, se perderá los partidos aunque podría volver a jugar este sábado con el AC Milan contra Parma en la Serie A.

El mediocampista Weston McKennie y el arquero Matt Turner también estuvieron entre las notables ausencias dentro de la lista de 25 jugadores.

El delantero Ricardo Pepi, el mediocampista Tyler Adams y los defensores Joe Scally, John Tolkin y Auston Trusty reaparecen con la selección.

Estados Unidos enfrentará a dos equipos sudamericanos que también se preparan para el Mundial 2026: primero contra Paraguay, el 15 de noviembre en Chester, Pensilvania, antes de verse con Uruguay, tres días después en Tampa, Florida.

Reyna, hijo del ex capitán Claudio Reyna, ha sido parte de la selección sólo una vez desde la Copa América 2024, ingresando como suplente a los 69 minutos en la derrota en el partido por el tercer lugar de la Liga de Naciones de la CONCACAF ante Canadá. Frenado por una lesión en el muslo tras su transferencia al Borussia Mönchengladbach, apenas ha sido titular una vez y saliendo de la banca en cuatro partidos en la Bundesliga.

Pochettino ha dicho repetidamente que el tiempo de juego con los clubes impacta a la hora de las convocatorias para la selección.

“Tiene un talento enorme, enorme, y es cierto que no está jugando mucho, pero creo que es una buena oportunidad en noviembre”, dijo Pochettino. “Necesitamos entender que a veces algunos jugadores luchan por jugar, pero pueden ser importantes para nosotros. Por eso. Mi mensaje no es contradictorio".

Reyna casi fue enviado a casa del Mundial 2022 por el entonces entrenador Gregg Berhalter por supuesta falta de esfuerzo en los entrenamientos, lo que llevó a los padres de Reyna a contactar a la Federación de Fútbol de Estados Unidos sobre una acusación de violencia doméstica de hace tres décadas que involucraba a Berhalter y a la mujer que luego se convirtió en su esposa. Una investigación de la USSF concluyó que Berhalter no retuvo información de manera inapropiada.

Además de Pulisic, otros que se perderán los partidos porque están lesionados o recuperándose de lesiones incluyen a los defensores Cameron Carter-Vickers (tendón de Aquiles) y Antonee Robinson (rodilla), el extremo Tim Weah (muslo), los mediocampistas Malik Tillman (muslo) y Johnny Cardoso (tobillo), y el portero Chris Brady (parte inferior del cuerpo).

McKennie tiene un nuevo entrenador en la Juventus, mientras que Turner no ha jugado desde el final de la temporada de Nueva Inglaterra en la MLS el 18 de octubre. Pochettino citó a un par de jugadores de la MLS cuyos equipos fueron eliminados de los playoffs el 22 de octubre: el defensor Alex Freeman y el mediocampista Diego Luna.

El defensor Chris Richards no fue tomado en cuenta, aunque ha jugado 90 minutos en los diez partidos del Crystal Palace en la Liga Premier. También fueron descartados el mediocampista James Sands y los delanteros Patrick Agyemang y Alejandro Zendejas.

El equipo de Pochettino disputará un par de amistosos en marzo, luego se reportará a finales de mayo antes de su debut en el Mundial el 12 de junio.

Plantel:

Arqueros: Roman Celentano (Cincinnati), Matt Freese (Nueva York), Jonathan Klinsmann (Cesena), Patrick Schulte (Columbus)

Defensores: Max Arfsten (Columbus), Sergiño Dest (PSV Eindhoven), Alex Freeman (Orlando), Mark McKenzie (Tolosa), Tim Ream (Charlotte), Miles Robinson (Cincinnati), Joe Scally (Borussia Mönchengladbach), John Tolkin (Holstein Kiel), Auston Trusty (Celtic)

Mediocampistas: Tyler Adams (Bournemouth), Sebastian Berhalter (Vancouver), Aidan Morris (Middlesbrough), Gio Reyna (Borussia Mönchengladbach), Cristian Roldan (Seattle), Tanner Tessmann (Lyon), Sean Zawadzki (Columbus)

Delanteros: Brenden Aaronson (Leeds), Folarin Balogun (Mónaco), Diego Luna (Real Salt Lake), Ricardo Pepi (PSV Eindhoven), Haji Wright (Coventry)

