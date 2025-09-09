EEUU podrá enviar armas a Israel a través de las bases de Morón y Rota, pese al embargo anunciado por Sánchez

MADRID, 9 Sep. 2025 (Europa Press) -

España mantendrá intacto el Convenio de Cooperación para la Defensa firmado con Estados Unidos, por lo que Washington podrá continuar con los envíos de armamento a Israel, a pesar de la consolidación por ley del embargo anunciada por el presidente, Pedro Sánchez.

El jefe del Ejecutivo anunció el lunes una batería de medidas como manera de "presionar" al Gobierno de Benjamin Netanyahu en el marco de la ofensiva sobre la Franja de Gaza y Cisjordania, que calificó de "genocidio". Entre otras, Sánchez anunció la aprobación de un Real Decreto Ley para consolidar jurídicamente el embargo de armas a Tel Aviv, aunque insistió en que el comercio de armas y material de defensa con el Estado hebreo está paralizado desde octubre de 2023.

Adicionalmente, anunció la prohibición del tránsito por puertos españoles a todos los barcos que transporten combustibles destinados a las Fuerzas Armadas israelíes y la denegación de entrada al espacio aéreo español a todas aquellas aeronaves de Estado que transporten material de defensa destinado a Israel. Está previsto que el Gobierno apruebe estas medidas en el Consejo de Ministros de este martes.

Sin embargo, las bases militares estadounidenses de Morón (Sevilla) y Rota (Cádiz) quedan excluidas de las medidas y Estados Unidos podrá usarlas para realizar envíos de armamento a Israel, habida cuenta de que el Convenio de Cooperación para la Defensa, que rige la colaboración en esta materia entre ambos aliados, no se tocará, según confirman fuentes del Ministerio de Defensa a Europa Press.

Según el artículo 32 del documento, Estados Unidos está obligado a obtener autorización del Comité Permanente, que depende del Ministerio de Defensa, sobre operaciones de carga o descarga de municiones y explosivos, así como para su transporte terrestre, marítimo o aéreo, dentro del territorio español, pero no debe informar sobre el destino final de estas cargas cuando se realicen escalas.

Washington ya ha usado las bases de Morón y Rota como refuerzo militar de la Administración de Donald Trump en la escalada de hostilidades entre Israel e Irán en junio. Entonces hicieron escala en las bases al menos 30 bombarderos y aviones cisterna para reabastecer aviones de combate. Además, está pendiente la llegada de un nuevo destructor estadounidense a la base de Rota, que se espera para la primera mitad de 2026.