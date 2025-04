Eeuu podría alcanzar acuerdos comerciales en semanas, no hay negociaciones en curso con china: greer

WASHINGTON, 30 abr (Reuters) - El representante de Comercio de Estados Unidos, Jamieson Greer, dijo el miércoles que el Gobierno espera concluir acuerdos arancelarios iniciales con algunos socios en cuestión de semanas, pero destacó que las negociaciones con la India aún no están "cerca de la línea de meta" y no hay conversaciones en curso con China.

Greer dijo a Fox News Channel que el Gobierno de Donald Trump está centrado en acuerdos "específicos" que apuntan a un mayor acceso al mercado para las exportaciones estadounidenses, la reducción de aranceles y barreras comerciales no arancelarias, y la mejora de la seguridad económica del país.

"Yo diría que tenemos acuerdos que están cerca", dijo Greer. "Como negociador, no me gusta negociar en público, pero diré que estamos hablando de una cuestión de semanas y no de meses, para que se anuncien algunos acuerdos iniciales". (Reporte de David Lawder y Ryan Patrick Jones; Editado en español por Javier Leira)