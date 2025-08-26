EEUU podría intentar entrar en compañías de defensa: secretario de Comercio Lutnick

(Agrega citas, detalles y contexto)

WASHINGTON, 26 ago (Reuters) - El secretario de Comercio de Estados Unidos, Howard Lutnick, defendió el martes el impulso del presidente Donald Trump para que el Gobierno federal tome participaciones en empresas estadounidenses con las que hace negocios, diciendo que podría entrar en la industria de la defensa.

"Están pensando en ello", dijo Lutnick a CNBC, citando a líderes del Pentágono. "Hay que hablar mucho sobre cómo financiamos nuestras adquisiciones de municiones".

"Hay una discusión monstruosa sobre la defensa. Lockheed Martin obtiene el 97% de sus ingresos del Gobierno estadounidense. Son básicamente un brazo del Gobierno estadounidense", añadió.

El lunes, Trump dijo que quiere que el Gobierno aumente sus inversiones en empresas saludables, a pesar de que los críticos advirtieron que ese rol podría limitar la estrategia corporativa y la agilidad del mercado, al tiempo que plantearon dudas sobre el impacto en los consumidores.

La administración Trump anunció la semana pasada una participación cercana al 10% en el fabricante de chips Intel. Anteriormente intervino para completar la compra de U.S. Steel por la japonesa Nippon Steel en junio, tomando lo que Trump llamó una "acción de oro" que da a Washington voz sobre sus operaciones.

También tomó una participación en la empresa de tierras raras MP Materials y negoció un acuerdo con los fabricantes de chips Nvidia y AMD para quedarse con el 15% de los ingresos de las ventas a China de chips que antes estaban prohibidos.

"Si una empresa acude al gobierno de Estados Unidos y le dice: necesitamos su ayuda, queremos cambiarlo todo (...) Creo que es una cuestión entre el presidente ejecutivo y el presidente de Estados Unidos sobre si le escuchará y cambiará las reglas", dijo a CNBC, citando el acuerdo con Nvidia.

(Reporte de Susan Heavey; editado en español por Carlos Serrano)