EEUU podría levantar más sanciones a Venezuela la próxima semana: Bessent

Por David Lawder

SAVAGE, MINNESOTA, 10 ene (Reuters) -

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, dijo a Reuters que las sanciones adicionales impuestas por su país a Venezuela podrían levantarse tan pronto como la próxima semana para facilitar las ventas de petróleo.

También aseguró que se reunirá la próxima semana con los responsables del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial sobre su reanudación de las relaciones con Venezuela.

Bessent dijo en una entrevista a última hora del viernes que casi US$ 5.000 millones de los activos monetarios de Venezuela actualmente congelados de Derechos Especiales de Giro del FMI podrían utilizarse para ayudar a reconstruir la economía del país. "Estamos levantando las sanciones sobre el petróleo que se va a vender", dijo Bessent durante una visita a unas instalaciones de ingeniería de Winnebago Industries. El Tesoro estaba examinando cambios que facilitarían la repatriación a Venezuela de los ingresos de la venta del crudo almacenado en su mayor parte en buques.

"¿Cómo podemos ayudar a que eso vuelva a Venezuela, para que funcione el gobierno, funcionen los servicios de seguridad y llegue al pueblo venezolano?", dijo sobre el análisis de las sanciones del Tesoro.

Preguntado sobre cuándo podrían retirarse más sanciones a Venezuela, Bessent dijo: "Podría ser tan pronto como la próxima semana", pero no identificó cuáles.

Las medidas son parte del esfuerzo del gobierno de Donald Trump para estabilizar a Venezuela y alentar el regreso de los productores de petróleo estadounidenses al país una semana después de que las fuerzas estadounidenses capturaran al líder venezolano Nicolás Maduro en Caracas y lo llevaran a Nueva York para enfrentar cargos de narcotráfico.

Las sanciones estadounidenses han prohibido a los bancos internacionales y otros acreedores relacionarse con el Gobierno venezolano sin una licencia. Las instituciones han citado esto como un impedimento para una compleja reestructuración de la deuda de US$ 150.000 millones ampliamente vista como clave para el retorno del capital privado a Venezuela.

El viernes por la noche, Trump firmó un decreto que impide a los tribunales o a los acreedores incautar los ingresos petroleros venezolanos mantenidos en cuentas del Tesoro de Estados Unidos, declarando que estos fondos deben ser salvaguardados para ayudar a Venezuela a crear "paz, prosperidad y estabilidad."

COMPROMISO DEL FMI Y EL BANCO MUNDIAL

Bessent, que controla la participación dominante de Estados Unidos en el FMI y el Banco Mundial, dijo que las dos instituciones ya se habían puesto en contacto con él en relación con Venezuela.

Agregó que el Tesoro estaría dispuesto a convertir los Derechos Especiales de Giro del FMI que Venezuela tiene en el Fondo en dólares para utilizarlos en la reconstrucción de Venezuela.

Venezuela tiene actualmente unos 3.590 millones de DEG, que valen unos US$ 4.900 millones al cambio del viernes, pero actualmente no puede acceder a ellos. Los DEG se componen de dólares, euros, yenes, libras esterlinas y yuanes chinos.

Un portavoz del FMI dijo que el Fondo seguía de cerca los acontecimientos en Venezuela y declinó hacer comentarios sobre la mención de Bessent a una reunión la próxima semana.

El FMI no se ha comprometido con Venezuela desde hace más de dos décadas, y la última evaluación formal de la economía venezolana la completó en 2004. Venezuela pagó su último préstamo del Banco Mundial en 2007, cuando el predecesor de Maduro, el fallecido presidente Hugo Chávez, declaró que Venezuela "ya no tendrá que ir a Washington" en busca de financiación.

Una fuente familiarizada con las discusiones internas del Banco Mundial sobre Venezuela dijo que el prestamista de desarrollo estaba en las primeras etapas de exploración de cómo podría ser útil al país sudamericano. (Reportaje de David Lawder; Edición en español de Manuel Farías)