EEUU podría levantar sanciones sobre más petróleo ruso: secretario del Tesoro

6 mar (Reuters) - Estados Unidos podría levantar las sanciones a más petróleo ruso, dijo el viernes el secretario del Tesoro, Scott Bessent, un día después de que Washington emitiera una exención de 30 días que permite que Moscú continúe la venta a la India del crudo que actualmente se encuentra varado en el mar.

«Podríamos levantar las sanciones a otros tipos de petróleo ruso», declaró Bessent a Fox Business.

«Hay cientos de millones de barriles de crudo sancionado en el agua y, en esencia, al levantar las sanciones, el Tesoro puede crear suministro, y estamos estudiando esa posibilidad», añadió. (Reporte de Ismail Shakil en Ottawa y Ryan Patrick Jones en Toronto. Editado en español por Javier Leira)