EEUU podría recurrir a Banco Exportación e Importación para proyectos de crudo en Venezuela: secretario de Energía

WASHINGTON, 9 ene (Reuters) - Hay "una posibilidad real" de que Estados Unidos utilice su Banco de Exportaciones e Importaciones para ayudar a financiar grandes proyectos petroleros en Venezuela, dijo el secretario de Energía, Chris Wright, antes de la reunión del presidente Donald Trump con ejecutivos de la industria más tarde el viernes.

En una entrevista en Fox News, Wright dijo que Trump ayudaría a crear las condiciones para permitir que las compañías petroleras operen en Venezuela, pero que las inversiones se harían principalmente con capital empresarial. También dijo que las compañías petroleras aún no han pedido dinero a la administración.

Al ser consultado sobre si Estados Unidos tomaría una participación en las empresas como ha hecho en otros sectores, Wright dijo que no había habido "ningún diálogo sobre eso todavía". (Reportaje de Susan Heavey; Edición de Katharine Jackson, Editado en español por Juana Casas)