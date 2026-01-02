EEUU: Polémica de Mamdani con Israel por definición de antisemitismo

Según informó el Times of Israel, Mamdani dejó sin efecto la utilización por parte de la administración municipal de la definición de antisemitismo de la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto (IHRA), que establece que algunas expresiones críticas hacia Israel pueden considerarse antisemitas. En junio pasado, Adams había ordenado a las agencias municipales adoptar formalmente esa definición.

La decisión forma parte de una revocación más amplia de todas las órdenes ejecutivas firmadas por Adams desde el 26 de septiembre de 2024, fecha en la que el entonces alcalde fue acusado de corrupción. Entre los decretos anulados figura también uno, firmado el mes pasado, que prohibía a las agencias de la ciudad boicotear o desinvertir en Israel.

Mamdani, el primer alcalde musulmán en la historia de Nueva York, asumió el cargo el 1 de enero y reemplazó a una administración caracterizada por una postura firmemente proisraelí. El nuevo alcalde, sin embargo, no derogó la creación de la Oficina Municipal para la Lucha contra el Antisemitismo, establecida por Adams en mayo pasado, un punto que su entorno destacó para subrayar que su gestión no tolerará expresiones de odio religioso o étnico.

Las medidas adoptadas por Mamdani generaron una fuerte reacción de sectores conservadores y de dirigentes judíos críticos de su llegada al poder. Adams y varios de sus aliados cuestionaron públicamente la revocación de las órdenes, mientras que la concejal republicana de Brooklyn Inna Vernikov acusó al alcalde de debilitar protecciones contra la discriminación.

En publicaciones en redes sociales, Vernikov sostuvo que uno de los decretos anulados "protegía de la discriminación a los judíos que creen en el derecho a la autodeterminación" y afirmó que las decisiones del nuevo alcalde alientan a "antisemitas pro-Hamás".

Los decretos firmados por Adams ya habían sido objeto de controversia en el momento de su promulgación, y muchos observadores los interpretaron como un intento de condicionar políticamente a su sucesor.

La reacción más contundente llegó desde Jerusalén. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel acusó al alcalde de Nueva York de antisemitismo y advirtió que sus decisiones agravan un clima ya tenso.

"Ya en su primer día como alcalde de Nueva York, Mamdani muestra su verdadero rostro: elimina la definición de antisemitismo de la IHRA y levanta las restricciones al boicot contra Israel. Esto no es liderazgo. Es gasolina antisemita arrojada sobre un fuego encendido", afirmó la cancillería israelí.

Las declaraciones elevaron la tensión entre el nuevo alcalde progresista y el gobierno israelí a pocas horas de su asunción, en un contexto internacional marcado por el conflicto en Medio Oriente y por un debate cada vez más polarizado en Estados Unidos sobre los límites entre la crítica a Israel y el antisemitismo.

En paralelo a la polémica internacional, Mamdani puso en marcha su agenda progresista con la firma de varios decretos orientados a la protección de inquilinos y a la aceleración de la construcción de viviendas.

Tras la ceremonia de asunción en el Ayuntamiento, el alcalde visitó un edificio de alquiler regulado en el barrio de Flatbush, en Brooklyn, donde residentes denunciaron graves problemas de mantenimiento, desde cañerías oxidadas hasta grietas que facilitan la proliferación de insectos.

Mamdani anunció tres órdenes ejecutivas para reforzar la Oficina del Alcalde para la Protección de los Inquilinos y crear dos grupos de trabajo destinados a agilizar proyectos habitacionales. "Sabemos que estamos luchando por un congelamiento de los alquileres, pero eso no agota nuestros esfuerzos", afirmó. "También vamos a defender a los inquilinos, construir nuevas viviendas y lograr que los neoyorquinos puedan mudarse más rápido", añadió.

El alcalde firmó además un decreto para establecer la estructura de su nueva administración, que contará con cinco vicealcaldes. Una de las nuevas comisiones, denominada Lift (Land Inventory Fast Track), deberá identificar antes de julio terrenos municipales aptos para la construcción de viviendas, mientras que la otra, Speed (Streamlining Procedures to Expedite Equitable Development), buscará eliminar trabas burocráticas —como permisos— que retrasan los proyectos inmobiliarios.

(ANSA).