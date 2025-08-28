EEUU: Policía de Mineápolis trata de determinar un motivo

O'Hara dijo a "TODAY" que la policía ejecutó cuatro órdenes de registro ayer, una para la iglesia y otras tres en residencias de toda la ciudad. Los oficiales no encontraron armas de fuego adicionales, dijo, pero recuperaron "literalmente cientos de pruebas".

Algunas de esas pruebas incluyen escritos adicionales que el FBI está ayudando a los oficiales a revisar, dijo. Los oficiales también están tratando de obtener órdenes de registro electrónicas para atravesar los dispositivos del tirador.

"El enfoque sigue siendo tratar de pasar por todo lo que podamos, siguiendo todas las pruebas hasta su conclusión lógica, tratando de determinar qué motivo potencial hay realmente para este tiroteo", dijo.

Muchas de las pruebas apuntan a "mucho odio" contra múltiples grupos, dijo O'Hara, pero nada específico en términos de motivo todavía para apuntar a esta iglesia en particular.

Dos niños, de 8 y 10 años, murieron y otras 17 víctimas resultaron heridas cuando un tirador abrió fuego durante una misa matutina en la Escuela Católica de la Anunciación en Minneapolis.

El tirador ha sido identificado como Robin Westman, de 23 años, que murió de una herida de bala autoinfligida, dijo la policía. Se han recuperado tres armas de fuego y la policía dijo que el tirador actuó solo. (ANSA).