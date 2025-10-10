LA NACION

EEUU pondrá un arancel adicional del 100% a las importaciones chinas desde noviembre, anuncia Trump

Guerra comercial de aranceles entre Estados Unidos y China
Noah Berger - FR34727 AP

10 oct (Reuters) -

Estados Unidos aplicará un arancel adicional del 100% a las importaciones procedentes de China además de controles a la exportación de todo el software crítico fabricado en Estados Unidos a partir del 1 de noviembre, anunció el viernes el presidente Donald Trump. En una publicación en Truth Social, Trump dijo: "A partir del 1 de noviembre de 2025 (o antes, dependiendo de cualquier otra acción o cambio tomado por China), los Estados Unidos de América impondrán un Arancel del 100% a China, sobre cualquier Arancel que estén pagando actualmente".

(Reporte de Bhargav Acharya, Jasper Ward e Ismail Shakil)

