EEUU pondrá un arancel adicional del 100% a las importaciones chinas desde noviembre, anuncia Trump

10 oct (Reuters) -

Estados Unidos aplicará un arancel adicional del 100% a las importaciones procedentes de China además de controles a la exportación de todo el software crítico fabricado en Estados Unidos a partir del 1 de noviembre, anunció el viernes el presidente Donald Trump. En una publicación en Truth Social, Trump dijo: "A partir del 1 de noviembre de 2025 (o antes, dependiendo de cualquier otra acción o cambio tomado por China), los Estados Unidos de América impondrán un Arancel del 100% a China, sobre cualquier Arancel que estén pagando actualmente".

(Reporte de Bhargav Acharya, Jasper Ward e Ismail Shakil)