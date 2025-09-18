EE.UU. pone en marcha iniciativa para agilizar proyectos de redes eléctricas para IA

Por Timothy Gardner

WASHINGTON, 18 sep (Reuters) - El Gobierno de Estados Unidos puso en marcha el jueves una iniciativa para acelerar el desarrollo de plantas de energía y líneas de transmisión a medida que la inteligencia artificial aumenta la demanda, incluso mientras ordena que las plantas de combustibles fósiles que están por cerrar sigan operando.

El Departamento de Energía (DOE) está solicitando información a las partes interesadas, incluidas las empresas de servicios públicos y los administradores regionales de transmisión, sobre oportunidades de inversión a corto plazo, preparación de proyectos, expectativas de crecimiento de la demanda de energía y las limitaciones que, afirma, puede abordar.

En su primer día de regreso al cargo en enero, Trump emitió una orden declarando una emergencia energética, ya que la IA, los centros de datos y los vehículos eléctricos están impulsando la demanda de energía por primera vez en dos décadas.

El DOE ha ordenado que sigan operando varias plantas de carbón y gas natural que tenían previsto cerrar, una nueva medida de apoyo a los combustibles fósiles.

El mandatario estadounidense afirma que la rápida adopción de la energía solar y eólica ha hecho que la electricidad estadounidense sea inestable y cara, lo que justifica su apuesta por poner fin a la mayoría de los subsidios para estas energías. Sin embargo, la fiabilidad ha mejorado en Texas, la red con más energía renovable.

El programa Speed to Power ayudará al DOE a determinar cómo utilizar los programas de financiación y las autoridades nacionales de emergencia para ampliar la generación de energía y la red eléctrica.

El DOE dispone de miles de millones de dólares en fondos y financiación a través de departamentos como su Oficina de Programas de Préstamos.

La Administración de Información de Energía de Estados Unidos dijo en julio que en los tres primeros meses de 2025 las centrales eléctricas quemaron alrededor de 20% más de carbón que durante ese trimestre en 2024.

