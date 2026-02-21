EEUU pone fin a determinadas medidas arancelarias tras fallo de Corte Suprema, dice la Casa Blanca

WASHINGTON, 20 feb (Reuters) - La administración del presidente estadounidense, Donald Trump, está poniendo fin a determinadas medidas arancelarias, informó la Casa Blanca el viernes por la noche, después de que la Corte Suprema anuló los aranceles que Trump había impuesto en virtud de una ley destinada a situaciones de emergencia nacional.

"A la luz de los recientes acontecimientos, los derechos ad valorem adicionales impuestos en virtud de la IEEPA (Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional)" emitidos a través de decretos previos "dejarán de estar en vigor y, tan pronto como sea posible, dejarán de recaudarse", dijo la Casa Blanca en una orden ejecutiva. (Reporte de Kanishka Singh en Washington; edición de Christian Martínez; Editado en Español por Ricardo Figueroa)