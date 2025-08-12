EEUU: Preocupan planes de Trump para "limpiar" DC.

“Las personas sin hogar tienen que mudarse, INMEDIATAMENTE”, advirtió el mandatario, aunque no está claro cómo serán esos planes, incluyendo a dónde irá la gente.

“Les daremos lugares para quedarse, pero LEJOS de la capital”, agregó el magnate.

En sus comentarios del día siguiente, Trump dijo que el gobierno federal “eliminará los campamentos de personas sin hogar de todos nuestros parques” en D.C. como parte de un esfuerzo para “rescatar la capital de nuestra nación del crimen, el derramamiento de sangre, el lisiado y la miseria y cosas peores”.

“Hay muchos lugares a los que pueden ir, y vamos a ayudarlos tanto como se pueda”, dijo Trump el lunes al anunciar los planes para que el gobierno federal se haga cargo del departamento de policía de D.C. y despliegue tropas de la Guardia Nacional en D.C.

Donald Whitehead Jr., director ejecutivo de la Coalición Nacional para las Personas sin Hogar con sede en D.C., dijo que aunque Trump mencionó varias veces la falta de vivienda, “no hay información concreta sobre cómo abordar el problema, con cuáles recursos o hacia dónde se trasladará la gente”.

“Nuestra pregunta es, ¿es esta la misma solución que hemos visto con la población inmigrante? ¿La gente solo va a ser trasladada a destinos remotos?”, dijo Whitehead Jr.

“Para un defensor de las personas sin hogar, fue realmente una conferencia de prensa sin información”, agregó. “Apunta a que es más un truco que una conferencia real sobre soluciones a la falta de vivienda”.

Trump retrató el lunes a D.C. como un paisaje infernal infestado de delincuencia y dijo que la Fiscal General Pam Bondi “tomará el mando del Departamento de Policía Metropolitana a partir de este momento”.

El presidente resaltó los recientes incidentes violentos en Washington, incluido el tiroteo fatal de un interno del Congreso y el intento de robo de automóviles de Edward Coristine, un miembro del personal del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE).

“Nuestra capital ha sido invadida por pandillas violentas y criminales sedientos de sangre, turbas itinerantes de jóvenes salvajes, maníacos drogados y personas sin hogar”, dijo Trump.

El desmantelamiento de campamentos de personas sin hogar no es una práctica nueva en D.C. ni para la administración Trump ni para el gobierno local, dijo Dana White, directora de defensa de Miriam's Kitchen, una organización sin fines de lucro centrada en poner fin a la falta crónica de vivienda en D.C., a ABC News.

“Lo que es particularmente asombroso es el lenguaje vago sobre sacarlos del distrito por completo, sin ningún detalle sobre adónde irían, quién los transportaría, cómo se financia eso, y qué significa eso para sus derechos humanos y civiles”, dijo White sobre los recientes comentarios de Trump. (ANSA).