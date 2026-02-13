EEUU presenta nueva demanda contra Harvard para obtener documentos sobre procesos de admisión

13 feb (Reuters) -

El Gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, presentó el viernes una nueva demanda contra la Universidad de Harvard, a la que acusó de no cumplir con una investigación federal y solicitó documentos relacionados con sus procesos de admisión, según un escrito presentado en un tribunal federal de Massachusetts.

Trump dijo a principios de este mes que su Gobierno estaba solicitando US$ 1.000 millones a Harvard para resolver las investigaciones sobre las políticas de la universidad, después de que un reporte periodístico informara de que Trump había retirado su demanda a cambio de un pago de la universidad de la Ivy League.

Harvard ha sido el centro de atención de la amplia campaña del Gobierno para aprovechar los fondos federales con el fin de forzar un cambio en las universidades estadounidenses, que según Trump están dominadas por ideologías antisemitas y de "izquierda radical".

La administración de Trump canceló cientos de becas concedidas a investigadores alegando que la universidad no había hecho lo suficiente para abordar el acoso a los estudiantes judíos en su campus, lo que llevó a Harvard a presentar una demanda.

(Reporte de Susan Heavey y Ryan Patrick Jones en Toronto; editado en español por Daniela Desantis)