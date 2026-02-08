EEUU: presentadora de NBC dispuesta a pagar para recuperar a su madre secuestrada

Sono otto giorni che la polizia indaga a vuoto. Con l'Fbi che ha offerto una ricompensa di 50.000 dólares, l'unico arrestato finora è stato un impostore che cercava di spillare soldi alla famiglia. "Abbiamo ricevuto il messaggio e capiamo", ha detto su Instagram la Guthrie, che a causa della scomparsa di Nancy ha rinunciato a condurre le Olimpiadi di Milano-Cortina: "Vi imploriamo di restituirci nostra madre perché possiamo celebrare con lei. Questo è il solo modo in cui potremo ritrovare la pace.

Siamo disposti a pagare".

L'ultima richiesta, recapitata a un'affiliata della Abc di Tucson, ha fissato in 6 millones de dólares la cifra da pagare entro domani per ridare la 84enne Nancy ai suoi cari. Nonostante le tracce di sangue trovate sulla soglia di casa, lo sceriffo della Pima County Chris Nanos sostiene ancora che la Guthrie sia viva. Meno ottimisti altri esperti. Decodificando l'ultimo messaggio della famiglia, l'ex agente dell'Fbi Lance Lancing ha osservato che i Guthrie "non parlano più rivolgendosi a Nancy" mentre la parola "celebrare" è volutamente ambigua: "Potrebbe significare una festa per il ritorno della madre, ma anche celebrarne la vita nel funerale".

Intanto gli investigatori sono tornati a casa di Annie, la sorella di Savannah, che è stata l'ultima, con il marito Tommaso Cioni, a vedere Nancy viva sabato 30 gennaio: la madre era stata a cena con la coppia e poi Tommaso, un insegnante di biologia originario di San Giovanni Valdarno, aveva riaccompagnato la suocera a casa. L'indomani, quando Nancy non era andata in chiesa come tutte le domeniche, un amico aveva allertato la polizia. A casa l'anziana signora aveva lasciato cellulare e medicine, farmaci salvavita per il cuore e la pressione, senza i quali, aveva detto Savannah, la sua vita è in pericolo. Cioni era stato tirato in ballo nei giorni scorsi senza prove come potenziale sospetto dalla giornalista indipendente Ashleigh Banfield ma la polizia si era rifiutata di confermare.

Savannah Guthrie è una delle anchor più note della tv Usa. La conduttrice di Today (dal 2012) si era fatta notare nell'ottobre 2020, quando moderando una town hall con Donald Trump, aveva paragonato l'allora presidente uscente allo "zio pazzo d'America che twitta su tutto". Trump, che all'epoca non gliela aveva perdonata, ha dimostrato un forte interesse nel caso mobilitando l'Fbi e parlando di una "serie di buoni indizi" che potrebbero portare "presto" a una soluzione del caso. (ANSA).