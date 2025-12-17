EEUU "presiona" a la UE para no usar activos rusos para ayudar a Kiev

Estados Unidos "está presionando a los países europeos para que abandonen la idea de utilizar activos rusos para apoyar a Ucrania", dijo a la AFP un alto cargo ucraniano este miércoles, en la víspera de una cumbre europea donde se tratará ese asunto.

"Ya hay siete países que no apoyan públicamente esa idea", indicó el responsable.

También dijo que el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, viajará el jueves a Bruselas para intentar convencer a sus socios de recurrir a esos haberes congelados tras el inicio de la invasión rusa en 2022.

Unos 210.000 millones de euros del Banco Central ruso están inmovilizados en la UE.

La primera versión del plan del presidente estadounidense, Donald Trump, para poner fin al conflicto en Ucrania, divulgado a finales de noviembre, proponía repartir una parte de esos activos entre Estados Unidos y el Kremlin para diferentes proyectos.

Desde entonces, el plan fue enmendado varias veces, pero esa posición inicial muestra que Estados Unidos parece querer utilizar esos haberes como una moneda de cambio para llegar a un acuerdo, lo que plantea la posibilidad de que Moscú pueda recuperar una parte de esas enormes sumas.

Los jefes de Estado y de gobierno de la UE se reunirán el jueves y el viernes en Bruselas para decidir, entre otros temas, qué medios usar para financiar a Ucrania durante los próximos dos años.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, promueve un plan que prevé que se utilicen los activos rusos congelados para darle a Kiev un préstamo de 90.000 millones de euros en los próximos dos años.

Una iniciativa que se topa con una firme oposición en Bélgica, que alberga la mayor parte de esos fondos.

Bélgica teme represalias por parte de Rusia o un eventual pleito judicial.